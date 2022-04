Chris Evans comenta cena épica de Vingadores: Ultimato

Vingadores: Ultimato chegou aos cinemas há três anos. Em 25 de abril de 2019 o filme da Marvel, dirigido por Anthony e Joe Russo, fazia história no MCU.

Na extensa batalha contra Thanos, vimos Tony Stark vagando sem água ou comida pelo espaço, enquanto Rogers e Natasha Romanov lideram a resistência contra o vilão mais difícil que os Vingadores já haviam enfrentado no MCU.

Uma cena em especial fez os fãs gritarem no cinema, quando o Capitão América se provou digno do Mjolnir, o machado do Thor, durante um momento enfático da batalha.

Na retrospectiva em comemoração ao terceiro aniversário de estreia do filme, a cena foi lembrada no Twitter, e o próprio ator respondeu.

Confira a cena em questão logo abaixo:

Me too 🙂 — Chris Evans (@ChrisEvans) April 26, 2022

Capitão América com o Mjolnir

“Há três anos nós estávamos coletivamente perdendo nossas cabeças”, comenta o portal Fandom ao compartilhar um vídeo da icônica cena de Vingadores: Ultimato.

Chris Evans usou seu próprio perfil no Twitter para comentar: “Eu também :)”

Vingadores: Ultimato está disponível no Disney+. Clique aqui para ver e rever!