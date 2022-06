Chris Evans feriu Ryan Gosling no primeiro dia de filme da Netflix

Chris Evans e Ryan Rosling estão trabalhando juntos em Agente Oculto, próximo filme de ação na Netflix, e um pequeno acidente aconteceu durante as filmagens.

Em seu perfil no Instagram, Chris compartilhou que enquanto gravava uma cena de luta com Ryan, acabou ferindo-o de leve.

“Foi meu primeiro dia de gravação. Eu acidentalmente bati na cara do Ryan com a arma”, escreveu na rede social com um emoji expressando decepção.

Confira também a sinopse oficial do filme Agente Oculto:

“O agente da CIA Court Gentry (Ryan Gosling) foi tirado de uma penitenciária federal e recrutado por Donald Fitzroy (Billy Bob Thornton). No passado, Gentry foi um habilidoso “negociante da morte”, mas agora ele é o alvo. Lloyd Hansen (Chris Evans), um antigo colega da CIA, inicia uma perseguição global para destruí-lo. Gentry vai precisar de ajuda, e a agente Dani Miranda (Ana de Armas) já está pronta para defendê-lo.”

Agente Oculto chega à Netflix em 22 de julho.

