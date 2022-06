Chris Evans revela ter ficado intimidado por Lightyear, derivado de Toy Story

Lightyear conta a história do verdadeiro Buzz e não do brinquedo, que vemos em Toy Story. Por conta disso, Tim Allen foi substituído por Chris Evans como dublador. O astro de Capitão América revelou ter ficado intimidado com o papel.

Em uma entrevista com a Variety na estreia mundial de Lightyear, Evans revelou como ele encontrou uma voz para o homem por trás do brinquedo na história de origem de Buzz Lightyear.

“É difícil. A primeira vez que você tem que falar aquela frase icônica – ‘Ao infinito e além’ – você meio que faz uma imitação sem vergonha de Tim Allen porque é intimidante”, disse Evans.

“Mas Angus MacLane, o diretor, e todos na Pixar, são tão colaborativos. Você deixa que eles o guiem e, eventualmente, você se sente confortável o suficiente para trilhar seu próprio caminho e encontrar sua própria interpretação enquanto ainda usa Tim Allen como inspiração”, continuou o ator.

Lightyear, spin-off de Toy Story que contará a origem do herói que inspirou o brinquedo famoso da franquia, chega aos cinemas no dia 17 de junho.

