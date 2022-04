Chris Evans se junta a galã de Bridgerton em fotos de novo filme da Netflix

A Netflix divulgou as primeiras fotos do novo filme de espionagem da plataforma, O Agente Oculto, que conta com Chris Evans e Regé-Jean Page, de Bridgerton, no elenco.

O filme é baseado na série de livros de Mark Greaney, especificamente no romance The Gray Man.

Esse é o filme mais caro da Netflix até então, tendo custado US$ 200 milhões, conforme o Deadline, superando Alerta Vermelho, com Dwayne Johnson, Gal Gadot e Ryan Reynolds.

A Gigante do streaming divulgou quatro fotos do filme nas redes sociais, apontando os grandes nomes que formam o elenco.

Veja abaixo.

Em julho você tem um date confirmado com:

Ryan Gosling ✅

Chris Evans ✅

Ana de Armas ✅

Regé-Jean Page ✅

Wagner Moura ✅



Meu novo filme O Agente Oculto, dirigido por Anthony e Joe Russo, estreia dia 22 de julho. pic.twitter.com/bdY9761TKe — netflixbrasil🍂 (@NetflixBrasil) April 26, 2022

Mais sobre O Agente Oculto

Além de Chris Evans e Regé-Jean Page, o elenco de O Agente Oculto conta com Ryan Gosling, Ana de Armas, Wagner Moura, Jessica Henwick, Billy Bob Thornton, Alfre Woodard, Julia Butters, dentre outros.

O roteiro é de Joe e Anthony Russo, diretores de Vingadores: Guerra Infinita, Ultimato e de Capitão América: O Soldado Invernal. Eles também dirigem O Agente Oculto, junto de Stephen McFeely.

A trama gira em torno de Court Gentry (Gosling), um assassino freelancer e ex-agente da CIA, que é caçado ao redor do mundo por Lloyd Hansen (Evans), com quem trabalhou na CIA.

Joe Roth, Jeffrey Kirschenbaum, Anthony Russo, Joe Russo, Mike Larocca e Chris Castaldi produziram o filme da Netflix.

O Agente Oculto estreia em 22 de julho na Netflix.