Chris Evans tem palavras emocionantes sobre o Capitão América

O astro Chris Evans, que viveu o Capitão América durante oito anos na Marvel, é um dos atores mais renomados de Hollywood após seu período vivendo o herói.

Evans chegou a ter recusado interpretar o personagem algumas vezes, até sentir a firmeza de que deveria interpretar o herói da Marvel.

Continua depois da publicidade

Após Vingadores: Ultimato, ele passou a tocha para Anthony Mackie, que se tornou o novo Capitão América durante a série Falcão e o Soldado Invernal.

Agora, em recente entrevista, Evans revelou ter algumas palavras emocionantes sobre o seu Capitão América no MCU.

Chris Evans como Capitão América

Astro não se arrepende de ter interpretado o herói

Em entrevista para a People Magazine, o ator admite que aceitar interpretar o Capitão América foi a melhor decisão de sua carreira (via ScreenRant).

Ele comentou que não foi uma decisão fácil de assinar um contrato com a Marvel Studios para estrelar vários filmes, após sua experiência com os dois longas do Quarteto Fantástico.

Segundo o ator, ele não consegue imaginar como seria sua vida sem o Capitão América, e que foi um grande risco que valeu a pena.

“Um risco inicial foi dizer sim ao Capitão América. Eu disse não a isso algumas vezes e estava muito nervoso em aceitar o trabalho e acabou sendo a melhor decisão da minha vida. Não consigo nem imaginar como seria minha vida sem isso, então foi um grande risco que valeu a pena”, disse ele.

Evans ainda diz ser como se fosse um sonho de criança, e que se sente muito feliz em se preparar para interpretar personagens desse tipo.

“Você seria um verdadeiro idiota se não gostasse. Você é pago para cuidar de si mesmo e quero dizer, isso é como o que você faz quando criança”, comenta o ator. “Você corre pelo seu quintal e finge ser um personagem de quadrinhos, então tem sido uma das maiores alegrias da minha vida poder mergulhar e me preparar para esses filmes.”

O ator, que recusou o papel várias vezes, tinha medo de ficar tão famoso que teria que abrir mão de sua vida privada.

Várias pessoas conversaram com ele sobre o trabalho, e o convenceram a ficar com o papel, como sua mãe e o ator Robert Downey Jr., o Homem de Ferro.

O astro John Krasinski, que viveu o Senhor Fantástico em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, havia sido cotado na época para interpretar o Capitão América.

No entanto, a insistência de Kevin Feige em querer que Evans fosse o intérprete do herói deu certo, e o astro aceitou o desafio.

Os filmes do Capitão América estão disponíveis no Disney+.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.