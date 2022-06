Chris Hemsworth encarna Van Damme no trailer de Thor 4; veja

A Marvel divulgou um novo trailer para Thor: Amor e Trovão nesta quinta-feira, 23 de junho. Com ênfase nas cenas de comédia do próximo filme do MCU, o vídeo também revela uma cena nitidamente inspirada nos filmes de ação dos anos 80 e 90.

No momento em questão, que aparece por volta dos 0:50 do vídeo, Chris Hemsworth realiza uma acrobacia clássica da época, conhecida como “espacate do Van Damme”, já que Jean Claude Van Damme popularizou esse movimento de empurrar dois veículos usando as forças da pernas,

A imagem abaixo revela o momento épico.

O vídeo completo também pode ser visto no final desse post.

Mais sobre Thor 4

O elenco de Thor: Amor e Trovão (Thor 4) conta com Chris Hemsworth, Natalie Portman, Christian Bale, Russell Crowe e Tessa Thompson.

O novo filme da franquia, além disso, pode ser um dos mais curtos da Marvel, após sua suposta duração ter sido revelada.

“Thor: Amor e Trovão”, da Marvel Studios, encontra o Deus do Trovão numa jornada diferente de tudo o que já enfrentou – a procura pela paz interior. Mas a reforma de Thor é interrompida por um assassino galáctico conhecido como Gorr, o Carniceiro dos Deuses, que procura a extinção dos deuses.

Para combater a ameaça, Thor pede a ajuda da Rei Valquíria, de Korg e da ex-namorada Jane Foster, que – para surpresa de Thor – empunha inexplicavelmente o seu martelo mágico, Mjolnir, e se intitula a Poderosa Thor. Juntos, eles embarcam numa angustiante aventura cósmica para descobrir o mistério da vingança do Carniceiro dos Deuses e detê-lo antes que seja tarde demais.

Thor: Amor e Trovão (Thor 4) chega aos cinemas em 7 de julho de 2022.

