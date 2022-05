Chris Hemsworth faz experimentos perturbadores em trailer de filme da Netflix

Depois de divulgar imagens, a Netflix lançou o trailer de Spiderhead, novo filme de ficção científica com Chris Hemsworth, Miles Teller e Jurnee Smollett.

A prévia mostra o personagem de Hemsworth realizando experimentos manipulando as emoções das cobaias, que parecem ser voluntárias.

Continua depois da publicidade

Enquanto alguns provocam reações como risadas, ou terror, outros fazem as pessoas fazerem sexo ou até matarem uns aos outros.

“Em uma penitenciária de última geração, um detento participa de um experimento com drogas que controlam as emoções para um gênio da indústria farmacêutica”, diz a sinopse do filme.

Spiderhead estreia em 17 de junho na Netflix. Veja o trailer, abaixo.

Não se enganem com esse rostinho, acho que o Chris Hemsworth não tá batendo bem das ideias aqui não.



Meu novo filme Spiderhead estreia dia 17 de junho. pic.twitter.com/r1xFsWwlwr — netflixbrasil (@NetflixBrasil) May 17, 2022

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.