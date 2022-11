Chris Hemsworth quer crossover Marvel x DC e revela contra qual herói quer lutar

Há anos acompanhamos os heróis da Marvel e da DC nos cinemas, mas até agora esses universos não se cruzaram. Chris Hemsworth, o Thor, no entanto, gostaria de ver esse crossover.

Em entrevista ao Geek House Show, Chris Hemsworth foi questionado sobre a nova posição do diretor de Guardiões da Galáxia, James Gunn, como chefe da DC Studios, e o fato de um filme de Marvel vs. DC ser uma possibilidade mais realista.

Continua depois da publicidade

“Seria legal”, disse Hemsworth sobre um filme Marvel vs. DC. “Qual confronto seria divertido? Thor e Aquaman, isso poderia ser divertido – você sabe que Jason é um bom amigo meu”.

Hemsworth também disse “Claro!” à sugestão de que Adão Negro e Thor poderiam ter uma grande batalha.

Chris Hemsworth se sentiu como fã em Vingadores: Guerra Infinita

Hemsworth ainda relembrou a primeira vez que percebeu o impacto de um bom crossover, sentindo-se como um fã enquanto fazia Vingadores: Guerra Infinita.

“Para mim, é como a primeira vez que entrei no set de Guerra Infinita e conheci os Guardiões. E não foi Thor conhecendo os Guardiões, foi Chris conhecendo Zoe Saldana, Chris Pratt e assim por diante”, disse Chris Hemsworth.

“Sou tão fã quanto a maioria das pessoas. Ser capaz de trabalhar com qualquer uma dessas pessoas [da DC] me inspiraria de maneiras diferentes e seria muito divertido. E acho que os fãs adorariam”, continuou o ator da Marvel.

Teoricamente, ambas as franquias poderiam se coordenar para que as batalhas do Multiverso terminassem com a colisão dos universos Marvel e DC, até 2026 ou 2027.

Infelizmente, não há qualquer plano divulgado, no momento, para isso acontecer.

Enquanto isso, os filmes da Marvel estão disponíveis na Disney+. Clique aqui para assinar a plataforma.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.