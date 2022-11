Chris Hemsworth revela cena insana de Resgate 2 na Netflix: “Outro nível”

Chris Hemsworth, conhecido por ser o Thor da Marvel, estrela Resgate e sua continuação na Netflix. Agora, ele falou sobre uma insana cena da sequência.

Embora pareça que ele morreu no primeiro filme, Rake retorna para Resgate 2, que levará o personagem a um local mais nevado desta vez. Pouco se sabe sobre o enredo do filme ainda, mas espera-se que seja lançado na Netflix em algum momento do próximo ano.

Continua depois da publicidade

Em uma entrevista recente com Josh Horowitz, como parte do podcast Happy Sad Confused, Hemsworth compartilha o que o público pode esperar de Resgate 2 , incluindo o ambicioso plano-sequência do filme.

Embora ele não tenha divulgado nenhum detalhe específico da história, o astro brincou que a sequência de uma tomada apresentará uma impressionante (e perigosa) perseguição de veículo envolvendo um trem e um helicóptero.

“Temos uma sequência ainda mais longa no filme. Tínhamos um helicóptero, um trem em movimento e o helicóptero pousando no trem, seis caras saindo, descendo para brigar comigo”, disse Chris Hemsworth.

“Eu subo, pego uma arma. Estou filmando o helicóptero que agora está voando para trás na frente do trem indo a toda velocidade. Foi selvagem. Em seguida, tivemos 300 figurantes em uma espécie de sequência de luta coreografada no estilo Old Boy. Foi selvagem. Este filme é outro nível”, continuou o ator.

Resgate 2 vem aí

O primeiro Resgate apresentava uma história relativamente direta, com a ação sendo realmente a atração principal.

Um trailer dos bastidores da sequência já indicou um pouco do que está por vir, incluindo a sequência do trem e aparentemente a luta no estilo Old Boy que Hemsworth também faz referência.

Old Boy é famoso por apresentar uma longa sequência de luta sem cortes, e parece que veremos algo parecido na continuação da Netflix.

O filme já foi gravado e atualmente encontra-se no estágio de pós-produção.

Resgate está na Netflix, já Resgate 2 deve chegar em 2023.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.