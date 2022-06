Chris Hemsworth revela se voltaria para novo filme de Star Trek

O primeiro Star Trek de J.J. Abrams lançou a carreira de Chris Hemsworth em Hollywood. Agora, o astro revelou se voltaria para a franquia.

Essencialmente, ter interpretado o pai do Capitão Kirk abriu as portas para Hemsworth eventualmente se tornar o Thor do Universo Cinematográfico Marvel.

Continua depois da publicidade

O astro disse estar disposto a retornar para a franquia caso seja chamado, mostrando que reconhece as origens da própria trajetória.

“Houve uma conversa sobre eu fazer o filme com Chris Pine em um ponto, o roteiro foi meio que montado e depois desmoronou. Se J. J. Abrams me ligasse amanhã e dissesse: ‘Chris Pine e eu queremos fazer isso’, eu provavelmente diria ‘Sim, vamos em frente'”, disse Hemsworth (via ScreenRant).

Mais sobre Star Trek

A franquia Star Trek, sucesso dos anos 60 na televisão americana, ganhou um reboot em 2009 nos cinemas, com direção de J. J. Abrams.

Relembre a sinopse do primeiro filme: “Quando o romulano Nero vem do futuro para se vingar da Federação, os rivais Kirk e Spock precisam trabalhar juntos para impedi-lo de destruir tudo o que conhecem. Em uma empolgante viagem repleta de ação espetacular, humor e perigo cósmico, os novos recrutas da U.S.S. Enterprise vão viajar através de inimaginável perigo, indo ousadamente onde ninguém jamais esteve.”

As sequências Star Trek: Além da Escuridão e Star Trek: Sem Fronteiras foram lançadas em 2013 e 2016, respectivamente.

Star Trek 4, ainda sem título oficial, deve chegar aos cinemas em dezembro de 2023.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.