Chris Hemsworth tem enorme briga na prisão em foto de Resgate 2

Chris Hemsworth retorna como Tyler Rake em Resgate 2 na Netflix. Com a continuação a caminho, a plataforma de streaming divulgou uma nova imagem do filme.

Desde que a sequência foi anunciada, ainda não recebemos um teaser ou trailer, mas vimos várias imagens da produção e agora temos outra prévia.

Na imagem vemos Hemsworth, ao lado do colega Tinatin Dalakishvili, prestes a enfrentar um grupo de pessoas.

Pelo que podemos ver, a cena se passa em uma prisão. Confira abaixo.

Resgate 2 está a caminho

O primeiro Resgate apresentava uma história relativamente direta, com a ação sendo realmente a atração principal.

Um trailer dos bastidores da sequência já indicou um pouco do que está por vir, incluindo a sequência do trem e aparentemente a luta no estilo Old Boy que Hemsworth também faz referência.

Old Boy é famoso por apresentar uma longa sequência de luta sem cortes, e parece que veremos algo parecido na continuação da Netflix.

O filme já foi gravado e atualmente encontra-se no estágio de pós-produção.

Resgate está na Netflix, já Resgate 2 deve chegar em 2023.

