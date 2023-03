Chris Pine acha que Star Trek 4 está “amaldiçoado”

Star Trek 4 já está no limbo há anos, perdendo membros do elenco e diretores sempre que parece que está caminhando para a frente. Não por acaso, Chris Pine acha que o projeto é amaldiçoado.

Pine, que viveu o Capitão Kirk e agora está em Dungeons & Dragons: Honra entre Rebeldes, conversou com a Esquire sobre o quarto filme da linha do tempo Kelvin.

“Não tenho certeza se Star Trek foi feito para ser esse tipo de negócio”, disse Pine. “Eu sempre pensei: ‘Por que não estamos apenas apelando para esse grupo de fãs fieis e fazendo o filme por um bom preço e seguindo nosso caminho alegre, em vez de tentar competir com as Marvels da indústria?’. Depois que o último saiu e não fez o US$ 1 bilhão que todo mundo queria que ele fizesse, e então Anton faleceu, eu não sei, só parecia amaldiçoado”.

O ator, então, admitiu que não sabe mais sobre Star Trek 4.

“Não sei de nada. Na terra de Star Trek, os atores geralmente são as últimas pessoas a descobrir qualquer coisa. Conheço figurinistas que leram roteiros antes dos atores. Eu diria que é frustrante. Isso realmente não promove o maior senso de parceria, mas é como sempre foi. Eu amo o personagem. Eu amo as pessoas. Eu amo a franquia. Mas para tentar mudar o sistema em que as coisas são criadas – eu simplesmente não posso fazê-lo. Eu não tenho energia.”

Chris Pine como Kirk em Star Trek

A franquia Star Trek, sucesso dos anos 1960 na televisão americana, ganhou um reboot em 2009 nos cinemas, com direção de J. J. Abrams.

Relembre a sinopse do primeiro filme: “Quando o romulano Nero vem do futuro para se vingar da Federação, os rivais Kirk e Spock precisam trabalhar juntos para impedi-lo de destruir tudo o que conhecem. Em uma empolgante viagem repleta de ação espetacular, humor e perigo cósmico, os novos recrutas da U.S.S. Enterprise vão viajar através de inimaginável perigo, indo ousadamente onde ninguém jamais esteve.”

As sequências Star Trek: Além da Escuridão e Star Trek: Sem Fronteiras foram lançadas em 2013 e 2016, respectivamente.

Star Trek 4 segue em desenvolvimento.

