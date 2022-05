Chris Pratt compara Jurassic World 3 a Vingadores: Ultimato

Jurassic World: Domínio (Jurassic World 3) chega em menos de um mês aos cinemas e já teve alguns trailers divulgados. Chris Pratt comparou o filme a Vingadores: Ultimato, pela forma como a história vem sendo construída até aqui.

Em conversa com o ComicBook, Pratt, que também participa do Universo Cinematográfico Marvel como o Senhor das Estrelas, apontou as semelhanças entre os filmes do MCU à franquia com dinossauros.

‎”Não há muitas comparações para este tipo de coisa. Acho que talvez‎‎ Vingadores: Guerra Infinita ‎‎e ‎‎Ultimato sejam semelhantes, porque você tem 10 anos de um lado, e filmes de 20 e poucos anos do outro”, explicou.‎

‎”Todos esses personagens cada um tinha suas próprias histórias, suas próprias trilogias, e agora se unem. E você diz: ‘Isso é incrível’. Você viu esses mundos colidirem. A sensação é a mesma”‎.

‎O ator continuou: “Você tem a trilogia ‎‎Jurassic Park‎‎. Você tem a trilogia‎‎ Jurassic World‎‎, e é essa grande conclusão épica“‎.

Jurassic World: Domínio estreia dia 10 de junho nos cinemas.