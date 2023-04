Chris Pratt confirma cena pós-créditos de Super Mario Bros.: O Filme

Super Mario Bros.: O Filme nem estreou e uma continuação já está sendo considerada, pelo que apontou Chris Pratt.

O astro da Marvel, que dubla o próprio Mario, confirmou que há uma cena pós-créditos na animação. Em entrevista ao CBR, ele observou que a cena prepara uma potencial sequência para o filme.

Pratt até indicou que podemos ver uma adaptação de Luigi’s Mansion, game da Nintendo protagonizado pelo irmão de Mario.

“No final do filme há uma cena pós-créditos que lhe dá um gostinho do que a sequência poderia ser”, disse Pratt. “E isso me deixa muito, muito animado. Falou-se de Luigi’s Mansion. Era um jogo do Gamecube. Acho que isso seria ótimo.”

“Um encanador chamado Mario viaja por um labirinto subterrâneo com seu irmão, Luigi, tentando salvar uma princesa capturada”, diz a sinopse de Super Mario Bros.: O Filme.

O elenco de vozes do filme conta com Chris Pratt (Guardiões da Galáxia), Anya Taylor-Joy (O Homem do Norte), Charlie Day (Quero Matar Meu Chefe), Jack Black (King Kong), Seth Rogen (O Besouro Verde), entre outros.

Super Mario Bros.: O Filme chegará aos cinemas brasileiros em 5 de abril.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.