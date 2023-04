Chris Pratt diz que mesmo se morrer no MCU, seu personagem vai retornar

Chris Pratt, o intérprete de Senhor das Estrelas na franquia Guardiões da Galáxia, falou sobre o futuro do personagem no MCU. Apesar de Guardiões da Galáxia Vol. 3 ser o último filme da saga, o ator expressou seu desejo de retornar em algum filme da Marvel, mesmo se seu personagem morrer.

“Existe maneiras de as pessoas mortas voltarem à vida”, disse o ator em entrevista à Rolling Stone. “Dito isso, sinto que não terminei [com o personagem]. Não deveria entrar em território de spoiler e eu não quero que seja como, ‘Ah, Chris Pratt diz que Peter Quill não morre’. Não é isso que estou dizendo. O que estou dizendo é que, mesmo que eu morra [em Guardiões 3], há uma maneira de me trazer de volta. Então, se você está praticamente falando, ‘Peter Quill pode voltar?’ A resposta sempre será sim”.

Ele continuou: “Agora, se você me perguntar, Chris Pratt como ator, se eu quero reprisar o papel de Peter Quill e se há estrada o suficiente para o personagem trilhar, e se tenho disposição para isso? Sim. Eu estaria interessado em interpretar o personagem novamente. No momento em que falo com você, não sei se a Marvel tem planos para outra aparição do Senhor das Estrelas”, finalizou.

Realmente não se sabe o destino dos Guardiões da Galáxia após o vindouro terceiro filme, mas um de seus astros, Dave Bautista (o Drax), disse em fevereiro que não pretende mais reprisar seu personagem.

“Eu acho que é estranho, não sei por que é notícia. Eu sinto que… este é meu sétimo filme como Drax, e meu terceiro Guardiões [da Galáxia], é nossa trilogia, e é mais ou menos isso que todos nós assinamos para fazer, uma trilogia. Esta será a última versão de nossos Guardiões da Galáxia”, afirmou.

Bautista acrescentou: “É difícil, mas chegou a hora e é a saída perfeita. Todos nós tínhamos aqueles arcos de personagem perfeitos e um final digno de livros de história. Eu constantemente relaciono isso com a maneira como terminei minha carreira no wrestling, terminei como um livro de história e nunca voltaria e mancharia isso, e é o mesmo com Drax. Eu tenho um final perfeito e nunca me inscreveria para outra participação como Drax apenas para receber um salário, eu não iria manchar isso e não vou fazer isso”, finalizou.

“Em Guardiões da Galáxia Vol. 3 da Marvel Studios, nosso amado grupo de desajustados está se estabelecendo na vida em Luganenhum. Mas não demora muito para que suas vidas sejam viradas de cabeça para baixo pelos ecos do passado turbulento de Rocket”, diz a sinopse do filme.

“Peter Quill (Chris Pratt), ainda se recuperando da perda de Gamora, deve reunir sua equipe em torno dele em uma missão perigosa para salvar a vida de Rocket – uma missão que, se não for concluída com sucesso, poderia muito possivelmente levar ao fim dos Guardiões como os conhecemos”, conclui a sinopse.

Will Poulter fará sua estreia como o anti-herói Adam Warlock.

O longa-metragem marcará a despedida do diretor James Gunn da Marvel, bem como o último filme da trilogia da equipe.

Guardiões da Galáxia Vol. 3 chega aos cinemas em 4 de maio de 2023.

Os dois filmes dos Guardiões da Galáxia estão disponíveis no Disney+.

