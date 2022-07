Chris Pratt elogia ator de Guardiões da Galáxia 3

O astro de Guardiões da Galáxia 3, Chris Pratt, elogiou bastante Will Poulter na produção.

Pratt, que interpreta o Senhor das Estrelas no MCU, não conteve a felicidade de poder trabalhar com Poulter. Além de tecer elogios ao astro, revelou que o novato é um ótimo Adam Warlock (via The Direct).

Continua depois da publicidade

“Esse cara tem tanto carisma. Estou tão orgulhoso dele. Ele fez um ótimo trabalho. Ele é um Adam Warlock incrível. Ele parece incrível. Will é completamente dedicado, trabalhou duro”, disse.

Experiente na Marvel, Pratt relembrou que a escalação de Poulter e dedicação do ator ao papel, o fez ter memórias de quando ele foi escalado como Senhor das Estrelas.

“Ele me lembrou mais ou menos como quando fui escalado como Senhor das Estrelas. Esse tipo de transformação que era esperada, a disciplina em torno disso, a vontade de fazer isso e sua vontade de ir… E olhe para ele. Ele simplesmente fez isso. Um ótimo trabalho”, comentou o ator.

Mais sobre Guardiões da Galáxia

Guardiões da Galáxia contendo dois filmes da equipe no MCU, está se encaminhando para o desfecho da história criada pelo criativo James Gunn e sua carreira variada.

O terceiro filme da franquia teve poucas informações liberadas, além dos rumores sobre o possível vilão.

Guardiões da Galáxia 3 chega aos cinemas em 5 de maio de 2023.

Os dois filmes dos Guardiões da Galáxia estão disponíveis no Disney+.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.