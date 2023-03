Chris Rock detona o Oscar após Adam Sandler ser esnobado

Chris Rock não está segurando a língua quando se trata do Oscar, especialmente pela forma como a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas tratou Adam Sandler.

Os últimos comentários de Chris Rock vieram enquanto o comediante participava da cerimônia de Adam Sandler, que recebeu o Prêmio Mark Twain de Humor Americano no último fim de semana.

Durante a cerimônia de aceitação de Sandler, Rock criticou o Oscar por esnobar o amigo após sua atuação no drama de 2019, Joias Brutas.

O desempenho de Sandler como um joalheiro obscuro o colocou no topo das listas de “Melhores do Ano” de muitos círculos de críticos, tornando-o um dos principais favoritos para a categoria de Melhor Ator no Oscar.

No final, a Academia nem sequer indicou Adam Sandler.

“Essas pessoas no Oscar, cara… eles são uns c*zões de m*rda”, disse Chris Rock. “Ninguém trabalha tão duro quanto o Sandman!”.

Onde estavam Chris Rock e Will Smith no Oscar 2023

O Oscar 2023 seguiu sem escândalos, apenas alguns momentos hilários com Hugh Grant e outros acontecimentos pequenos. A sombra do Oscar 2022 permanece e, dito isso, fica a questão: onde estavam Chris Rock e Will Smith durante o evento?

Felizmente, sabemos onde estavam os dois artistas que fizeram parte de um dos tapas mais famosos da história.

Smith foi com a esposa e a sogra em uma apresentação de Jay Shetty, dito guru do bem-estar. O evento ocorreu em Los Angeles, tal qual o Oscar.

Chris Rock, por sua vez, foi a uma festa da Vanity Fair em Miami, conforme o Daily Mail. A festa começou antes e terminou depois do Oscar 2023.

Recentemente, o comediante detonou Will Smith em especial da Netflix. Rock soltou o verbo sobre Smith e sua família.

