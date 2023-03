Chris Rock diz que assistiu filme com Will Smith apenas para vê-lo chicoteado

Após o tapa de Will Smith em Chris Rock no Oscar do ano passado, Rock volta a chamar atenção em uma declaração sobre Smith.

De acordo com o New York Post, Chris Rock afirmou em um show de comédia que assistiu ao último filme de Will Smith, Emancipation, apenas para vê-lo “sendo chicoteado”.

Baseado em fatos reais, o filme da Apple TV+ traz Smith na pele de um escravo que foge de uma fazenda em Louisiana na década de 1960.

Ele foi humilhado em Emancipation

Will Smith revelou que os colegas de elenco de Emancipation ignoraram e cuspiram nele durante as filmagens.

O novo longa de Smith não foi uma experiência tão boa para o ator. Ele interpretou um escravo, e teve toda uma transformação física, chamando de “desumanizador”.

Segundo ele, um dos astros do elenco, Ben Foster, acabou o ignorando por seis meses. Ele achou que era apenas uma brincadeira no começo, mas depois reconheceu que não era (via Decider): Foster usou o método nesse seu trabalho.

O método, ou método de Stanislavski, consiste em entrar na pele do personagem e agir como ele até o fim da produção.

“Pode ser que ele não tenha me visto. Mas então, por seis meses, ele não falou comigo. Ele não fez contato visual comigo”, disse ele. “Ele não disse uma palavra. Ele não me reconheceu por seis meses. Eu estava tipo: ‘Sim, entendi. Não estamos brincando.'”

Após as filmagens, ambos começaram a ter contato, com Foster elogiando Will Smith. No entanto, o ex-astro da DC revelou que em uma gravação de cena, um outro ator acabou cuspindo nele. Smith brincou, pensando que seus colegas estavam levando muito a sério o projeto.

“Eu pensei que todos os atores neste set estavam levando isso muito, mas muito a sério”, comentou o ator.

