Chris Tucker continua interessado em fazer A Hora do Rush 4

Chris Tucker, coastro da franquia A Hora do Rush ao lado de Jackie Chan, voltou a demonstrar interesse em estrelar o quarto filme da saga.

“Vocês verão muitas coisas boas chegando, mas esse filme será de outro nível”, disse Tucker (via Variety) durante entrevista para promover seu novo filme, Air. “É disso que eu gosto… estou animado com o filme. Não vai ser o que sê normalmente por aí… A Hora do Rush 4 é algo que eu provavelmente vou incluir [na lista de projetos] porque adoro trabalhar com Jackie, mas tenho algumas coisas novas que acho que vocês vão gostar. Estou empolgado com isso”, completou.

Rumores sobre A Hora do Rush 4 surgiram em 2019, quando o próprio Tucker garantiu que a sequência seria produzida.

“Ainda não está em pré-produção. Estamos trabalhando em algumas coisas para o roteiro”, comentou o ator na época. “Jackie quer participar. Eu também quero. O estúdio quer produzir. Estamos tentando nos juntar. Parece que está tudo correndo bem”.

Em dezembro do ano passado, Jackie Chan chegou a comentar que o longa estaria oficialmente em desenvolvimento.

Todos os filmes de A Hora do Rush foram dirigidos por Brett Ratner, que foi acusado de assédio sexual e má conduta por várias mulheres nos anos seguintes aos lançamentos dos filmes. Desde então, a Warner Bros. cortou todos os laços com o diretor.

