Christian Bale quase desistiu de papel em Thor 4 por motivo bizarro

Christian Bale tinha um limite ao interpretar Gorr, o Carniceiro dos Deuses em Thor: Amor e Trovão (Thor 4): ele não aceitaria usar nenhuma “tanguinha fio dental”.

Em entrevista com a Total Film, o ator admitiu que se espantou com o visual do personagem nas histórias em quadrinhos.

Continua depois da publicidade

Isso quase o fez desistir do papel. No entanto, foram feitas mudanças em Gorr, o Carniceiro dos Deuses para que Christian Bale se encaixasse melhor como o personagem.

“Eu cometi o erro de pesquisar sobre o personagem no Google. Descobri que, nos quadrinhos, ele corre de fio dental o tempo todo.”

“Então, eu pensei: ‘Eles não encontraram o cara certo para isso'”, admitiu Christian Bale, que interpretou o Batman na trilogia de Christopher Nolan.

“Taika rapidamente eliminou quaisquer chances de eu correr com aquilo”, acrescentou o aclamado ator de Thor: Amor e Trovão (Thor 4).

Novo vilão do MCU

Christian Bale promete ser um dos destaques do blockbuster com a sua interpretação de Gorr, o Carniceiro dos Deuses.

O personagem não é um inimigo tão antigo de Thor nos quadrinhos. No entanto, rapidamente adquiriu a sua importância.

Thor: Amor e Trovão (Thor 4) chega aos cinemas em 7 de julho.

Sobre o autor Victor Carvalho Membro do Observatório do Cinema desde 2018, gosto tanto de escrever sobre as coisas que assisto quanto de assisti-las. Nas horas vagas, também encontro algum tempo para ler DC e Marvel, ser terrível nos games e de sofrer torcendo para o Botafogo.