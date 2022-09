Christian Bale revela que voltaria a ser o Batman com uma condição

Christian Bale certamente fez uma das melhores interpretações do Batman nos cinemas. O ator trabalhou junto com Christopher Nolan na criação da trilogia do Cavaleiro das Trevas.

Bale revelou em uma entrevista recente que não pretende voltar ao papel, nem em uma participação no multiverso da DC que a Warner Bros. Discovery está tentando construir. Porém, o ator revelou que tem apenas uma condição que o faria colocar o capuz novamente.

Continua depois da publicidade

“O lance para mim é que Chris Nolan e eu sempre dissemos, se tivermos sorte o suficiente para fazer três, nós vamos fazer três e deixar por isso,” Revelou o ator à Inverse. “Nós fomos sortudos o suficiente para fazer três e continuar fiéis com a nossa palavra. Isso é lealdade. Você tem que se manter no acordo. Se Chris viesse pra mim e dissesse, ‘Eu tenho uma nova história,’ eu estaria interessado. Mas fora isso, eu acho que não.”

Pode parecer que Christian Bale ainda vai demorar para não lidar mais com a questão sobre seu retorno como Batman, mas dessa vez a pergunta tinha uma razão. Rumores nos últimos anos dizem que Ben Affleck e Michael Keaton vão colocar o uniforme do homem-morcego em produções futuras da DC.

A ideia de um filme como The Flash trazer o multiverso DC para os cinemas, fez vários fãs se perguntarem se veriam Bale novamente no papel de Batman, mas isso tem pouquíssima chance de acontecer.

A trilogia do Cavaleiro das Trevas e outros filmes da DC estão disponíveis na HBO Max.

Batman ou Gorr? Christian Bale revela qual foi mais fácil

Christian Bale revelou se foi mais fácil interpretar o carniceiro dos deuses em Thor 4 ou um herói como Batman. O ator já interpretou personagens muito diferentes durante sua carreira no cinema, e isso inclui participações notáveis na Marvel e na DC.

Claro que entre os fãs de super-heróis, o ator já foi marcado como por sua interpretação de Bruce Wayne na trilogia do Cavaleiro das Trevas de Chirstopher Nolan. Mas neste ano, Bale teve o gosto de estar do outro lado, tanto por estar na Marvel quanto por ser um vilão desta vez.

Bale revelou ao Screen Rant que fazer um vilão não foi apenas mais divertido, mas em sua opinião, também é mais fácil. Veja a fala de Bale.

“Eles não só se divertem mais, mas eles são mais fáceis de interpretar. Porque todo mundo é fascinado com os caras maus né? No minuto que um cara mau entra na tela, ninguém mais está olhando para o mocinho. Todos os olhos vão para o vilão, então é um trabalho de atuação bem mais fácil.”

Um exemplo claro da declaração de Bale sobre a popularidade dos vilões está no segundo filme de sua franquia como Batman, em que a atuação incrível de Heath Ledger roubava completamente a cena quando o Coringa estava na tela.

Sobre o autor Gabriel Soldeira