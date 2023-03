Christina Ricci, de Wandinha, foi ameaçada por recusar cena de sexo

Christina Ricci revelou ter sido ameaçada por ter recusado fazer uma cena de sexo. A atriz é mais conhecida por ter interpretado Wandinha nos filmes de A Família Addams.

Em um episódio recente de The View (via Entertainment Weekly), ela disse já ter sido ameaçada por se recusar a realizar uma cena de sexo de uma certa maneira.

Continua depois da publicidade

A estrela, que também está em Wandinha e Yellowjackets, foi questionada pelos apresentadores do talk show sobre como o cinema e tv mudaram ao longo dos anos para as mulheres jovens. Ricci disse que elas são ouvidas mais claramente quando declaram seus limites.

“É realmente ótimo”, disse Ricci. “Nós, mais velhas, falamos sobre isso o tempo todo. É incrível ver que elas não precisam necessariamente passar pelas coisas que tivemos que passar. Elas são capazes de dizer: ‘Eu não quero fazer essa cena de sexo’, ‘Eu não vou ficar nua’. Elas podem estabelecer limites para si mesmas que nunca fomos autorizadas a fazer.”

Ricci acrescentou: “Alguém já ameaçou me processar uma vez porque eu não queria fazer uma cena de sexo de uma certa maneira. Mudou muito e é ótimo de ver.”

Christina Ricci integra o elenco de Yellowjackets

Atriz já havia falado sobre assédio em sets

Durante uma conversa no ano passado com Sydney Sweeney, de Euphoria, como parte da série “Actors on Actors” da Variety, Ricci mencionou que uma vez foi ameaçada com um processo em um set de filmagem. Ela não revelou na época que havia acabado de se recusar a fazer uma cena de sexo.

“Lembro-me de uma vez em um filme dizendo que não estava confortável com algo e eles ameaçaram me processar se eu não fizesse isso”, disse Ricci na época. “Isso nunca aconteceria agora. Eu não fiz a cena de qualquer maneira. E eles não me processaram.”

“O que me deixou mais desconfortável foi que outras pessoas se sentiram desconfortáveis comigo estando nua. Então, o que eu fiz, e você provavelmente não teria permissão para fazer isso agora – eu apenas fiquei nua. Eu estava tipo, ‘Não me faça sentir estranha, como se eu fosse a pessoa que tem que ter vergonha’. … Eu não faço uma cena de sexo há alguns anos. Estou naquela idade em que eles não pedem mais que você as faça tanto. Quero dizer, eu realmente não gosto delas.”

Christina Ricci pode ser vista atualmente em Yellowjackets e em Wandinha, na Netflix.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.