Cinebiografia de Amy Winehouse ganha sua primeira imagem

Foi divulgada (via Hollywood Reporter) a primeira imagem de Back to Black, a cinebiografia de Amy Winehouse. A foto mostra a atriz Marisa Abela na pele da icônica cantora.

Segundo a sinopse oficial, o filme “se concentrará na extraordinária genialidade, criatividade e honestidade de Amy que infundiu tudo o que ela fez. Uma jornada que a levou da loucura e das cores da Camden High Street dos anos 90 à adoração global – e de volta, Back to Black atravessa o espelho da celebridade para assistir a essa jornada por trás do espelho, para ver o que Amy viu, para sentir o que ela sentiu.”

O roteiro foi escrito por Matt Greenhalgh e a direção ficou a cargo de Sam Taylor-Johnson (Cinquenta Tons de Cinza).

Ainda não há previsão de estreia para a cinebiografia de Amy Winehouse.

Veja a imagem:

Cena de Black to Black

A cantora vencedora do Grammy é mais conhecida por seu segundo álbum, Back to Black, que incluiu os sucessos “Rehab” e “You Know I’m No Good”. Amy Winehouse, que lutou contra o vício em drogas e álcool, morreu aos 27 anos de envenenamento por álcool.

Diego Almeida