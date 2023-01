Clássico cancelado: Por que Os Goonies 2 nunca aconteceu

Os Goonies é um dos grandes clássicos do cinema e que até hoje é celebrado por muitos fãs. No entanto, a sequência Os Goonies 2 nunca aconteceu, e o público se pergunta do porquê.

Sucesso de 1985, o longa-metragem rendeu 125 milhões de dólares em bilheteria na época, para um orçamento de apenas 19 milhões de dólares.

Ke Huy Quan, um dos astros do filme, falou sobre o motivo da sequência nunca ter acontecido, embora tenha sido planejada (via ScreenRant).

O astro revelou que vários roteiros foram escritos, mas não havia nenhum que pudesse corresponder ao que era o original. Além disso, Richard Donner, diretor do filme, já faleceu, o que dificulta Os Goonies 2.

“Tínhamos vários roteiros, mas não havia um que sentisse que poderia corresponder ao que era o original. Infelizmente, perdemos o capitão de nosso navio, Richard Donner, e realmente não sei se haverá um Os Goonies 2, mas adoraria revisitar o personagem Dado se houver uma oportunidade”, disse o astro.

Elenco de Os Goonies

Os Goonies 2 é realmente difícil de acontecer

Ao longo dos anos, houve rumores de que uma sequência de Os Goonies estava em desenvolvimento, mas nada foi confirmado de forma oficial.

Diversos atores do elenco do filme original expressaram seu desejo de uma continuação, assim como os fãs do longa.

No entanto, o que realmente pode impedir o desenvolvimento do segundo filme é a morte de Donner, que comandou todo o primeiro filme.

Além disso, há o debate sobre um se deve fazer como remake ou como uma sequência, e em ambos os casos, muitos fãs se dividem pelo risco da ideia dar errado.

Os Goonies está disponível na HBO Max.

