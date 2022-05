Clássico do terror se torna sucesso inesperado na Netflix

Recém-chegado ao catálogo brasileiro da Netflix, o filme O Lobisomem não demorou a conquistar fãs na plataforma. Com Benicio del Toro e Anthony Hopkins nos papéis principais, o longa acompanha uma clássica história de terror, ambientada no final do século XIX.

Lançado em 2010, O Lobisomem é um remake do clássico de 1941 – considerado um dos filmes de terror mais influente de todos os tempos.

O longa é uma produção de Joe Johnston, cineasta conhecido pelos filmes Capitão América: O Primeiro Vingador e Jumanji. Em seu lançamento original, O Lobisomem se tornou um fracasso de bilheteria, mas foi indicado ao Oscar de Melhor Maquiagem.

Veja abaixo tudo que você precisa saber sobre a trama assustadora e o elenco de estrelas de O Lobisomem.

De que fala a história de O Lobisomem na Netflix?

O Lobisomem – como o próprio título já indica – acompanha a história de um homem que passa a ser afetado pela ancestral maldição da licantropia.

Vale lembrar que o Lobisomem faz parte do rol de monstros clássicos da Universal – junto com Drácula, a Múmia e a Criatura da Lagoa Negra.

“Um homem é mordido por um lobisomem durante uma visita à sua terra natal. À luz da lua, ele se transforma em um ser selvagem, faminto por carne”, afirma a sinopse oficial de O Lobisomem na Netflix.

O Lobisomem conta a história do aristocrata britânico Lawrence Talbot, que retorna à mansão da família em Blackmoor após o misterioso sumiço de seu irmão.

Lawrence decide voltar à cidade natal a pedido de Gwen, a noiva de seu irmão desaparecido.

Ao chegar ao local, o protagonista descobre a existência de uma antiga maldição, que transforma os homens de sua família em criaturas sanguinárias durante as noites de lua cheia.

Para salvar a vila e proteger Gwen, Lawrence embarca em uma perigosa jornada – na qual é obrigado a confrontar o controverso legado de sua própria família.

Conheça o elenco de estrelas de O Lobisomem

O elenco de O Lobisomem é liderado por Benicio del Toro no papel do protagonista Lawrence Talbot.

Você, provavelmente, conhece o ator por performances em filmes como Sicário e Star Wars: Os Últimos Jedi. Del Toro também está no MCU, no papel do misterioso Colecionador.

Anthony Hopkins – de O Silêncio dos Inocentes, Westworld e os filmes da Marvel – interpreta Sir. John Talbot, o pai de Lawrence.

Emily Blunt (O Diabo Veste Prada, O Retorno de Mary Poppins) vive Gwen Conliffe, a noiva do irmão Ben, o irmão desaparecido do protagonista.

Hugo Weaving (O Senhor dos Anéis, Capitão América: O Primeiro Vingador) completa o elenco principal de O Lobisomem como o Inspetor Francis Aberline.

O elenco de O Lobisomem conta também com Geraldine Chaplin (The Crown), Art Malik (The Jewel in the Crown), Anthony Sher (O Hobbit) , David Schofield (Operação Valquíria) e Simon Merrells (Spartacus).

Asa Butterfield, o Otis da série Sex Education, faz uma participação especial como a versão mais jovem de Ben, o irmão de Lawrence.

O Lobisomem já está disponível no catálogo brasileiro da Netflix. Veja abaixo o trailer.