Cloverfield: Novo filme da franquia já escolheu seu diretor

Paramount está seguindo em frente com um novo filme da franquia Cloverfield, e já encontrou o diretor do projeto.

A franquia de terror e ficção científica foi iniciada em 2008 com Cloverfield – Monstro dirigido por Matt Reeves e produzido por J.J. Abrams. O filme alavancou a carreira dos dois cineastas e ganhou uma continuação 8 anos depois, dirigida por Dan Trachtenberg. O longa foi chamado de Rua Cloverfield, 10, e foi muito aclamado em seu lançamento.

A série teve seu ponto mais baixo com O Paradoxo Cloverfield lançado de surpresa na Netflix em 2018. As críticas vieram em torno da falta de pertencimento do filme com a mitologia estabelecida na franquia.

Mesmo com seus altos e baixos, a franquia ainda tem bastante peso em Hollywood e espaço para continuações. Os longas de Cloverfield são ótimos espaços para novos diretores mostrarem seu potencial, já que são conhecidos por terem orçamentos mais baixos e pouca conexão entre si. Com as duas continuações nem tendo sido pensadas como parte da franquia inicialmente.

O site Deadline revelou que a Paramount está seguindo com os planos de um novo filme de Cloverfield. O estúdio está trabalhando com a produtora de J.J. Abrams, Bad Robot, e o diretor Babak Anvari foi contratado para o projeto escrito por Joe Barton. Anvari tem três filmes em sua carreira, o mais recente sendo Passei Por Aqui, um suspense lançado pela Netflix.

O filme pode ser uma continuação?

Ainda não está confirmado se o filme será mais uma adição solta ao universo de Cloverfield, ou uma continuação direta do filme original de 2008.

A Paramount já expressou interesse de continuar a história partindo do filme que deu origem à mitologia da franquia, e chegou a dizer que estava trabalhando nisso em 2018. Mas foi em 2021 que o estúdio começou a desenvolver o projeto, divulgando que Joe Barton estaria escrevendo algo que foi descrito como uma sequência de Cloverfield.

Mesmo não tendo uma confirmação clara, a menos que tenha acontecido uma mudança drástica durante um ano e meio de desenvolvimento, é muito provável que o projeto seja um Cloverfield 2.

Outro indício disso foi o anuncio da produção, já que as outras duas continuações não foram anunciadas claramente como parte da franquia, com essa descoberta até fazendo parte da trama de Rua Cloverfield, 10.

O novo filme de Cloverfield ainda não tem data de estreia.

