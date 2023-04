Com a Bola Toda vai ganhar sequência 20 anos depois

Lançada em 2004, a comédia de sucesso Com a Bola Toda terá uma continuação quase 20 anos depois. A informação é da Variety.

Vince Vaughn, astro do filme original, retornará para a sequência, que está em estágios iniciais de desenvolvimento na 20th Century Studios.

Detalhes sobre o projeto não foram divulgados, apenas se sabe que Jordan VanDina (Animaniacs, SuperMansion) foi contratado para escrever o roteiro, a partir de uma ideia de Vaughn.

Também não se sabe se o outro astro de Com a Bola Toda, Ben Stiller, voltará para Com a Bola Toda 2. Mas em novembro do ano passado o ator Justin Long revelou que Vince Vaughn esperava a aprovação de Stiller para fazer a sequência.

O longa original acompanha Peter La Fleur (Vaughn), proprietário da Average Joe, um pequeno e pobre, mas querido, reduto local frequentado por um grupo de desajustados. Para evitar que a academia seja adquirida pela Globo Gym, uma rede corporativa de fitness dirigida por White Goodman (Stiller), Peter e seus amigos entram em um torneio de queimada em Las Vegas para disputar u, prêmio de US$ 50 mil.

Rawson Marshall Thurber escreveu e dirigiu o filme, com Stiller servindo como produtor.

