Com Adão Negro, DC repete um problema de Liga da Justiça

A Sociedade da Justiça ganhou sua versão live-action em Adão Negro. Porém, a forma que o grupo de super-heróis é introduzido na história acaba repetindo um grande erro do filme da Liga da Justiça.

Após Adão Negro se libertar da prisão imposta pelo Concelho dos Magos, Amanda Waller manda a Sociedade da Justiça para evitar que ele crie problemas para o resto do mundo.

O grupo é liderado pelo Gavião Negro (Aldis Hogde), e também conta com o Sr. Destino (Pierce Brosnan), Ciclone (Quintessa Swindell) e com o Esmaga Átomo (Noah Cantineo).

A introdução da Sociedade da Justiça foi empolgante, mas acabou sendo rasa, sem desenvolver vários de seus personagens como deveria. Essa crítica é semelhando da sofrida pelo filme da Liga da Justiça, em que a maioria dos personagens não teve uma apresentação prévia ao filme.

No longa de 2017, Aquaman ainda não tinha seu filme solo, o Flash só havia feito participações minúsculas em Batman vs Superman e Esquadrão Suicida, e o Ciborgue não havia nem sido comentado antes.

Apenas o trio principal formado por Batman, Superman e Mulher-Maravilha haviam sido devidamente apresentados no DCEU, o que fez a união dos heróis em Liga da Justiçater uma fundação um tanto fraca, diferente da versão de Zack Snyder que tinha mais tempo (talvez até tempo demais) para apresentar as coisas com mais calma.

A mesma falta de desenvolvimento antes de unir uma equipe acontece com a Sociedade da Justiça em Adão Negro, podendo ser até pior que no caso anterior.

A equipe nunca havia sido nem mencionada nas obras da DC para o cinema antes, fazendo com que a aparição deles saia completamente do nada, deixando os personagens sem o devido contexto e profundidade, o que só criou dúvidas na mente do público.

O longa tenta compensar o fato apresentando eles de forma até bem reconhecível de outros universos do cinema, com o Senhor Destino lembrando muito o Doutor Estranho, Gavião Negro o Falcão, Ciclone a Tempestade, e o Esmaga Átomo o Homem-Formiga.

Essa familiaridade do público com as versões desses heróis em outras franquias, acaba sendo uma chave para o filme não precisar passar tanto tempo se explicando. Porém, ao mesmo tempo, sem desenvolver cada um desses novos personagens, acaba fazendo que eles se tornem um pouco de mais do mesmo.

O que acaba sendo muito triste para quem já conhece a Sociedade da Justiça de outras mídias da DC, e entendem a importância da equipe para esse universo de personagens.

Adão Negro não conseguiu introduzir a Sociedade da Justiça da melhor forma

A Sociedade da justiça tem um grande papel em Adão Negro. Isso não é surpreendente, já que o protagonista precisava de adversários realmente poderosos em seu caminho, e trazer a equipe de heróis foi uma solução simples para isso.

A presença deles ajuda a trama, não só a funcionar, mas a se manter atrativa ao público, com cenas espetaculares de lutas entre a equipe e o anti-heróis. Porém, o filme nos fala muito pouco sobre a Sociedade da Justiça em si.

Enquanto o Esmaga Átomo e a Ciclone ficam até de lado nesse sentido, o filme foca na amizade de Gavião Negro e Sr. Destino. Essa relação acaba sendo importante no clímax da história, mas ainda assim, por seus personagens não terem muita substância, acaba não saindo muito do básico.

Adão Negro já está disponível nos cinemas.

