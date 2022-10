Com Adão Negro, The Rock pode refazer Velozes e Furiosos na DC

Adão Negro é um dos lançamentos mais aguardados da DC. Prestes a estrear nos cinemas, o longa já dá o que falar nas redes sociais. Dwayne ‘The Rock’ Johnson, o intérprete do protagonista titular, tem grandes planos para o anti-herói! Ao que tudo indica, o ator quer fazer com o DCEU o que já conseguiu com a franquia Velozes e Furiosos.

“Quase 5.000 anos após ter sido agraciado com os poderes onipotentes dos deuses antigos – e aprisionado logo depois – Adão Negro é libertado de sua tumba terrena, pronto para levar ao mundo moderno sua forma singular de justiça”, afirma a sinopse oficial de Adão Negro.

Além de Dwayne Johnson no papel principal, o elenco de Adão Negro conta com Noah Centineo (Para Todos os Garotos que Já Amei), Pierce Brosnan (007), Sarah Shahi (Sex/Life) e Djimon Hounsou (Shazam!).

Explicamos abaixo como The Rock pode refazer Velozes e Furiosos com seu novo projeto na DC; confira.

Com Adão Negro, The Rock pode salvar o DCEU

O lançamento de Velozes e Furiosos 4 ofereceu à franquia um novo começo – graças ao retorno de Vin Diesel e Paul Walker como Dom Toretto e Brian O’Conner.

Na época, os filmes de Velozes e Furiosos eram bem diferentes dos blockbusters que assistimos atualmente. O principal responsável por essa mudança foi The Rock.

Dwayne Johnson, vale lembrar, é o intérprete de Luke Hobbs. O personagem aparece pela primeira vez em Velozes e Furiosos 5.

A chegada de The Rock – na época, uma estrela ascendente – mudou o tom e o estilo de Velozes e Furiosos. A introdução de Luke Hobbs transformou a franquia em algo completamente diferente. Nessa “nova fase”, as lutas mano-a-mano e sequências de ação são tão importantes (ou até mais) quanto as corridas de carro.

O fato de Dwayne Johnson ter modificado para sempre o estilo de Velozes e Furiosos não é uma coincidência. Após Velozes e Furiosos 5, o ator passou a se envolver de maneiras cada vez mais aprofundadas na produção dos filmes.

Com o sucesso de Velozes e Furiosos, Dwayne Johnson lançou o spin-off Hobbs & Shaw – no qual também atua como produtor-executivo.

Sendo assim, a partir de Adão Negro, The Rock pode fazer a mesma coisa com o DCEU, corrigindo os erros do universo compartilhado e investindo em um novo estilo cinematográfico.

Prejudicado por um tom inconsistente, problemas nos bastidores e polêmicas com o elenco, o DCEU passa por um momento muito complicado. É por isso que alguns dos personagens mais populares da companhia (como Batman e Superman) estão “no limbo”.

O sucesso de Adão Negro – que aposta pesado na violência – pode inspirar a DC a seguir por um caminho mais inovador, mudando assim a hierarquia de poder e abrindo caminho para uma maior participação de The Rock.

No Brasil, Adão Negro estreia em 20 de outubro. As outras produções do DCEU estão no HBO Max.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.