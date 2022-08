Com astros da Marvel, aclamado filme de guerra estreia na Netflix

Já disponível no catálogo brasileiro da Netflix, 1917 tem tudo para fazer o maior sucesso na plataforma. Aclamado por público e crítica, o drama de guerra se destaca por sua trama intensa, pesada e repleta de reviravoltas. Um dos trunfos do longa é seu elenco, que conta com astros da Marvel, Game of Thrones e DC.

Dirigido e co-roterizado por Sam Mendes (junto com Krysty Wilson-Cairns), 1917 chegou aos cinemas em 2019. O longa não demorou a conquistar a crítica especializada, garantindo 89% de aprovação no Rotten Tomatoes.

Além disso, 1917 foi indicado a 10 categorias do Oscar – incluindo Melhor Filme e Melhor Diretor. O filme levou três estatuetas para a casa: Melhor Fotografia, Efeitos Visuais e Mixagem de Som.

Explicamos abaixo tudo que você precisa saber sobre a trama surpreendente e o elenco de estrelas de 1917 na Netflix; confira.

Conheça a história de 1917 na Netflix

Segundo o cineasta Sam Mendes, a trama de 1917 é parcialmente inspirada nas histórias do avô Alfred, que serviu ao exército do Reino Unido na Primeira Guerra Mundial.

O longa é ambientado logo após a retirada das forças alemãs à Fronteira de Hindenburg, durante a Operação Alberich.

“Na Primeira Guerra Mundial, dois soldados tentam cruzar território inimigo para entregar uma mensagem que pode salvar centenas de soldados, inclusive o irmão de um deles”, afirma a sinopse oficial de 1917 na Netflix.

Como indica a sinopse, o longa foca na jornada de dois soldados – Will Schofield e Tom Blake – que embarcam em uma perigosa jornada para salvar um pelotão das forças britânicas.

A mensagem em questão tem o objetivo de impedir o lançamento de um aguardado ataque, que poderia resultar na morte de mais de 1600 soldados, incluindo Joseph Blake, o irmão do protagonista Tom.

Will e Tom, a partir daí, vivem uma trágica e eletrizante aventura pela Terra de Ninguém, enfrentando inimigos dentro e fora das linhas de combate.

Elenco de 1917 tem astros da Marvel, Game of Thrones e muito mais

O elenco de 1917 é liderado por George MacKay e Dean-Charles Chapman como os protagonistas Will Schofield e Tom Blake.

George MacKay é famoso por performances em filmes como Capitão Fantástico e Ophelia, além das séries Ataraxia e The Outcast.

Dean-Charles Chapman, por sua vez, é conhecido por interpretar o Rei Tommen Baratheon na série Game of Thrones.

Benedict Cumberbatch, o Doutor Estranho dos filmes da Marvel, vive o Tenente-Coronel Mackenzie.

O britânico Colin Firth, indicado ao Emmy por sua performance na série A Escada, interpreta o General Erinmore.

Richard Madden, o Ikaris de Eternos e Robb Stark de Game of Thrones, é o Tenente Joseph Blake, irmão do protagonista Tom.

Mark Strong, o Dr. Thaddeus de Shazam, completa o elenco principal de 1917 como o Capitão Smith.

O elenco de 1917 conta também com Andrew Scott (Fleabag), Daniel Mays (Outcasts), Jamie Parker (Operação Valquíria) e Richard McCabe (Harlots).

1917 já está disponível na Netflix. Veja abaixo o trailer do longa.

