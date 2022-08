Com astros de Elite, suspense eletrizante faz sucesso na Netflix

O thriller Código: Imperador está fazendo o maior sucesso na Netflix. Recém-chegado ao catálogo da plataforma, o filme já figura no Top 10 de vários países, incluindo o Brasil. O longa faz sucesso por sua trama eletrizante e elenco de estrelas – que conta com dois atores da série espanhola Elite.

Código: Imperador – também encontrado sob o título Projeto Imperador – é um filme de suspense e drama dirigido por Jorge Coira e escrito por Jorge Guerricaechevarría.

Exibido em festivais de cinema e em poucas sessões espanholas, Código: Imperador ganha distribuição internacional da Netflix. Até o momento, o filme tem chamado a atenção da crítica especializada – principalmente por suas intensas sequências de ação.

Mostramos abaixo tudo que você precisa saber sobre a trama e o elenco de Código: Imperador na Netflix; confira.

Conheça a trama de Código: Imperador na Netflix

O thriller espanhol Código: Imperador chegou ao catálogo internacional da Netflix em 12 de agosto de 2022.

Poucos dias depois, o longa garantiu posições de destaque na lista de mais assistidos de diversos países. No Top 10 brasileiro, por exemplo, Código: Imperador está na 4ª posição, superando sucessos como Agente Oculto e Carter.

“Um agente de inteligência recebe a missão de incriminar um político íntegro e tem que decidir até onde ousa ir em sua tarefa”, afirma a sinopse oficial de Código: Imperador na Netflix.

Ambientado na Espanha, o filme acompanha a história de Juan, um homem de grandes habilidades que trabalha para uma sinistra organização secreta.

De maneira simultânea, o protagonista recebe duas missões: rastrear um casal de traficantes de armas e incriminar o influente político Ángel González.

No decorrer do longa, Juan passa a questionar o objetivo de sua missão. A partir daí, ele se envolve em uma verdadeira teia de conspirações – com tentáculos que atingem todas as esferas do poder.

Elenco de Código: Imperador tem astros de Elite na Netflix

O elenco de Código: Imperador, na Netflix, é liderado por Luis Tosar no papel do protagonista Juan.

Mais conhecido pelo público espanhol, Luis Tosar conta com ótimas performances em filmes como Yucatán e O Cofre.

Georgina Amorós, famosa por interpretar Cayetana Grajera Pando na série Elite, vive Marta.

Denis Gómez, de filmes como Blue Days e No Estás Sola, Sara, interpreta o político Ángel González.

Arón Piper, o Ander de Elite, completa o elenco principal de Código: Imperador como Fernando.

Também estão no elenco de Código: Imperador os atores Miguel Rellán (Tata Mía), María Botto (Good Behaviour) e Alexandra Masangkay (O Poço).

Código: Imperador já está disponível na Netflix. Veja abaixo o trailer.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.