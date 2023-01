Com atriz de Grey’s Anatomy, The Chair é cancelada pela Netflix

A Netflix já está cancelando algumas séries em 2023, e dessa vez, The Chair, com a atriz Sandra Oh, de Grey’s Anatomy, foi descartada dos planos do streaming.

Depois de seu lançamento em 2021 e repentino sucesso, o seriado foi aclamado pela crítica e público, mas parece não ter agradado a gigante do streaming (via Metro).

A showrunner Amanda Peet confirmou que a série foi cancelada no início do mês, embora Sandra Oh tenha indicado um cancelamento ainda em 2022.

“Não foi renovada. Sandra e eu gostaríamos que fosse”, disse ela.

A série abordou temas como racismo, ageísmo e sexismo. Oh viveu Ji-Yoon Kim, que se tornou a primeira mulher não-branca a assumir o cargo de chefe do Departamento de Inglês da Universidade de Pembroke.

Dr Ji-yoon Kim (Sandra Oh) na série The Chair

Conheça a série da Netflix

The Chair é uma série de comédia dramática. A série foi lançada na Netflix em agosto de 2021. É ambientada na fictícia Universidade de Pembroke, no que parece ser a Nova Inglaterra.

“The Chair acompanha a Dra. Ji-Yoon Kim, que acaba de ser nomeada chefe do Departamento de Inglês da prestigiosa Universidade de Pembroke. Agora, a professora e mãe da pequena Ju-Hee precisa enfrentar um conjunto único de desafios como a primeira mulher e pessoa não-branca a ocupar o cargo”, diz a sinopse.

O elenco de The Chair conta com Sandra Oh, Jay Duplass, Bob Balaban, Everly Carganilla e outros astros.

The Chair está disponível na Netflix.

