Com Chris Evans e Ana de Armas, Ghosted é uma grande reunião do MCU

Divertido e cheio de surpresas, o romance de ação Ghosted tem feito o maior sucesso na AppleTV+. O longa é protagonizado por Ana de Armas e Chris Evans – o Capitão América do MCU. O elenco do filme conta também com participações especiais de alguns dos astros mais queridos da Marvel.

“Cole se apaixona perdidamente pela enigmática Sadie, mas faz a chocante descoberta de que ela é uma agente secreta. Antes que eles possam decidir sobre um segundo encontro, Cole e Sadie são arrastados para uma aventura internacional para salvar o mundo”, diz a sinopse oficial de Ghosted na AppleTV+.

Continua depois da publicidade

Além de Chris Evans (Capitão América) e Ana de Armas( Entre Facas e Segredos), o elenco de Ghosted conta também com Adrien Brody (Succession), Mike Moh (Era Uma Vez em Hollywood), Amy Sedaris (The Mandalorian) e Tate Donovan (Hércules).

Mostramos abaixo tudo que você precisa saber sobre as participações especiais do elenco do MCU em Ghosted; confira!

Além de Chris Evans, Ghosted tem vários astros do MCU

Na trama de Ghosted, Chris Evans tem a oportunidade de matar a saudade de alguns de seus maiores companheiros do MCU.

O ator americano, é importante lembrar, deixou o elenco dos filmes da Marvel após os eventos de Vingadores: Ultimato. Com a despedida de Steve Rogers, Sam Wilson (o antigo Falcão) assume o posto do Capitão América.

No MCU, Wilson é interpretado por Anthony Mackie – que também aparece em Ghosted em um papel bastante importante.

E não é só isso: o filme conta também com a participação de Sebastian Stan, o Soldado Invernal.

Ou seja: em Ghosted, Chris Evans não apenas reencontra seus colegas do MCU, mas também contracena novamente com dois dos maiores aliados do Capitão América.

Embora nunca tenha atuado com Chris Evans no MCU, Ryan Reynolds, o intérprete do Deadpool, também aparece em Ghosted.

Em um papo recente com o programa de TV Good Morning America, Evans discutiu o teor das participações dos astros da Marvel em Ghosted.

“Temos algumas participações especiais, isso é verdade! Trouxemos de volta alguns colegas da Marvel. Mas posso dizer que odeio pedir por participações especiais… é muito ruim!”, comentou o ator.

Além dos atores que citamos acima, o elenco de Ghosted conta também com John Cho (Buscando…), Lizze Broadway (Gen V), Mustafa Shakir (Cowboy Bebop), Anna Deavere Smith (Inventando Anna), Tim Blake Nelson (Watchmen), Tiya Sircar (The Good Place), Marwan Kenzari (Aladdin) e Burn Gorman (O Cavaleiro das Trevas Ressurge).

Você já pode assistir Ghosted no catálogo nacional da AppleTV+.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.