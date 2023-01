Com Chris Hemsworth, Resgate 2 já tem data para chegar à Netflix

O filme Resgate 2, com o astro da Marvel, Chris Hemsworth, finalmente ganhou uma data de lançamento para chegar na Netflix.

Conforme revela uma lista de estreias do streaming no ano, a sequência de Resgate chegará ao catálogo no dia 16 de junho (via Digital Spy).

A continuação vai acompanhar Tyler Rake, personagem de Hemsworth, encarregado de resgatar a família de um gângster da prisão.

O diretor Sam Hargrave vai retornar para a direção, enquanto Joe Russo é o roteirista encarregado do projeto.

Por enquanto, não há maiores detalhes da trama e nenhum trailer foi lançado.

Resgate 2 está a caminho

O primeiro Resgate apresentava uma história relativamente direta, com a ação sendo realmente a atração principal.

Um trailer dos bastidores da sequência já indicou um pouco do que está por vir, incluindo a sequência do trem e aparentemente a luta no estilo Old Boy que Hemsworth também faz referência.

Old Boy é famoso por apresentar uma longa sequência de luta sem cortes, e parece que veremos algo parecido na continuação da Netflix.

Resgate está na Netflix, já Resgate 2 será lançado em 16 de junho.

