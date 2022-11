Com Disney sob nova direção, MCU pode passar por grandes mudanças

O Universo Cinematográfico Marvel (MCU) se tornou uma das maiores franquias do Cinema, mas a fase 4 foi bastante divisiva dentre os fãs. Com a saída de Bob Chapek como CEO da Disney e retorno de Bob Iger, que ocupava a posição anteriormente, a franquia pode passar por mudanças.

Começando com Homem de Ferro em 2008, o MCU gerou mais de US$ 27 bilhões para a Disney. Em outras palavras, trata-se da maior propriedade da Casa do Mickey e, naturalmente, ela prefere que seu motor Marvel funcione com eficiência máxima.

Bob Iger, que comandou a Disney como presidente e CEO de 2005 a 2020, supervisionou uma expansão massiva das propriedades da Disney. A liderança de Iger na Disney viu a empresa adquirir não apenas a Marvel, mas também a Lucasfilm, a Pixar e a 21st Century Fox.

Isso significa que Iger é responsável pela Disney se tornar a entidade abrangente que é atualmente. No entanto, em 2020, Iger renunciou à sua posição de autoridade e revelou à CNBC (via Looper) uma das razões para deixar a Disney.

“Com o tempo, comecei a ouvir menos e talvez com um pouco menos de tolerância às opiniões de outras pessoas, talvez por ficar um pouco mais confiante demais em mim mesmo, que às vezes é o que acontece quando você se fortalece”.

Mais tarde, ele acrescentou: “Tornei-me um pouco mais desdenhoso das opiniões de outras pessoas do que deveria. Esse foi um sinal precoce de que era hora. Não foi a razão pela qual saí, mas foi um fator que contribuiu”.

Thanos em Vingadores: Guerra Infinita

A substituição de Bob Iger mudou o foco do MCU para streaming

Bob Chapek assumiu o comando da Disney assim que o mundo começou a sofrer com bloqueios relacionados a vírus em 2020, que viu vários filmes da Disney serem transferidos para uma estreia exclusiva no Disney+, ignorando o lançamento convencional de filmes.

Isso gerou problemas em relação a Viúva Negra, que ganhou a ira de Scarlett Johansson, que eventualmente processou a Disney e fez um acordo fora do tribunal por quebra de contrato e perda de receita, de acordo com a Rolling Stone.

Falando com o The Hollywood Reporter em setembro de 2022, Chapek foi questionado se ele acreditava que lançamentos exclusivos nos cinemas são importantes, e Chapek respondeu:

“Acho que há filmes em que a distribuição nos cinemas é essencial. Acho que com grandes sucessos de bilheteria, há títulos que deveriam ser lançados nos cinemas e depois irem para o Disney+, mas não acho que isso seja necessário para uma franquia para nascer”.

Ele continuou: “Temos flexibilidade. Essa é uma palavra que uso agora desde o início da pandemia, quando consegui esse emprego pela primeira vez. Há muitas pessoas no ramo, na indústria, que querem que o mundo volte ao que era, e não dá, porque o consumidor mudou”.

No entanto, os fãs não estavam exatamente entusiasmados com o mandato de Chapek como CEO da Disney. Conforme relatado pelo NY Post em fevereiro de 2022, vários fãs e acionistas pediram a renúncia de Chapek.

Um fã até iniciou uma petição Change.org que pedia à Disney para demitir Chapek, e reuniu mais de 100.000 assinaturas.

Tatiana Maslany como Jennifer Walters em Mulher-Hulk.

Fase 4 do MCU não foi tão bem recebida

Parece que a Disney pode ou não ter ouvido seus pedidos e substituído Bob Chapek por Bob Iger.

Uma das razões para essa grande mudança na Disney poderia ser algumas das decisões controversas que Chapek tomou nos últimos anos, com alguns fãs afirmando que a Fase 4 do Universo Cinematográfico da Marvel foi um desastre total, observando que alguns dos filmes da Fase 4 receberam críticas medianas e resultados de bilheteria abaixo de lançamentos prévios.

Considerando os sentimentos em torno não apenas da Fase 4, mas também do CEO Chapek, faz sentido o motivo pelo qual a Disney voltou ao seu líder testado e comprovado, Iger.

Além disso, muitos estão cansados com tantos filmes e séries de heróis lançados em curto período de tempo. Basicamente temos uma produção nova da Marvel por mês com o Disney+ e lançamentos nos cinemas.

Antes, em geral víamos três filmes do MCU por ano (e muitos já consideravam isso um exagero). Com Bob Iger de volta, pode ser que os lançamentos sejam mais espaçados entre si. Sem falar no que vai para frente ou não na Marvel.

Os filmes da Marvel estão disponíveis no Disney+.

