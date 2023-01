Com estrela de Avatar 2, thriller de ação arrasa na Netflix

Recém-chegado ao catálogo brasileiro da Netflix, o thriller de ação Colombiana: Em Busca de Vingança não demorou a figurar no Top 10 do streaming. Eletrizante, violento e cheio de reviravoltas, o filme é protagonizado por Zoe Saldana – famosa por interpretar Neytiri em Avatar: O Caminho da Água e Gamora em Guardiões da Galáxia.

Colombiana chegou aos cinemas em 2011, como um dos primeiros projetos de Zoe Saldana após o lançamento do primeiro Avatar. O longa tem direção de Olivier Megaton (Busca Implacável 2) e roteiro de Luc Besson (Valerian e a Cidade dos Mil Planetas).

Continua depois da publicidade

Na estreia original, Colombiana: Em Busca de Vingança falhou em conquistar a crítica especializada, com apenas 28% de aprovação no Rotten Tomatoes. Por outro lado, o longa garantiu uma sólida bilheteria de 64 milhões de dólares.

Revelamos abaixo tudo que você precisa saber sobre a trama, o sucesso e o elenco de Colombiana: Em Busca de Vingança na Netflix; confira!

Eletrizante, Colombiana: Em Busca de Vingança faz sucesso na Netflix

Colombiana: Em Busca de Vingança chegou ao catálogo brasileiro da Netflix no início janeiro de 2022.

Dias depois, o longa apareceu no Top 10 do streaming. Atualmente, Colombiana assume a posição Número 4 no ranking de filmes mais assistidos da Netflix, ultrapassando até mesmo o aclamado Glass Onion: Um Mistério Knives Out.

Como o próprio nome indica, o filme de ação acompanha a história de uma mulher colombiana que embarca em uma violenta jornada em busca de vingança.

“Após testemunhar o assassinato de seus pais pela máfia de Bogotá, Cataleya Restrepo se torna uma assassina impiedosa determinada a encontrar os culpados”, afirma a sinopse oficial de Colombiana na Netflix.

O filme começa quando a protagonista Cataleya – batizada com o nome de uma orquídea – uma garota colombiana de 9 anos, presencia o assassinato da família nas mãos de um poderoso e violento gangster.

15 anos depois, Cataleya volta ao país para desvendar a verdade sobre o crime e se vingar dos responsáveis.

Embora não tenha ganhado o coração da crítica, Colombiana recebeu muitos elogios pelas sequências de ação e pela performance de Zoe Saldana.

Zoe Saldana, de Avatar 2, lidera o elenco de Colombiana

Como você já pode perceber, o elenco de Colombiana: Em Busca de Vingança é liderado pela atriz americana Zoe Saldana.

Você, provavelmente, conhece Saldana como a Neytiri de Avatar ou a Gamora de Guardiões da Galáxia. A atriz também protagoniza a série dramática Recomeço na Netflix.

Amandla Stenberg, de filmes como Jogos Vorazes e Bodies Bodies Bodies, interpreta a versão mais jovem da protagonista Cataleya.

Beto Benites (Bad Hair) interpreta Don Luis Sandoval, o mafioso colombiano que orquestra a morte da família de Cataleya.

Jordi Mollá (O Conselho de Sodoma) é Marco, o braço direito de Don Luis, responsável pelo massacre da família da protagonista.

Lennie James, de The Walking Dead, completa o elenco principal de Colombiana como James Ross, um agente do FBI que investiga a vingança de Cataleya.

O elenco de Colombiana: Em Busca de Vingança conta também com Michael Vartan (Nunca Fui Beijada), Cliff Curtis (Fear the Walking Dead), Jesse Borrego (Dexter) e Cynthia Addai-Robinson (O Senhor dos Anéis: Os Anéis do Poder).

Colombiana: Em Busca de Vingança, está disponível na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.