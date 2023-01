Com estrela de Emily em Paris, suspense conquista fãs na Netflix

Herança, com Lily Collins no papel principal, está fazendo o maior sucesso na Netflix! Logo após estrear na plataforma, o filme de suspense surgiu no Top 10 da plataforma. Além da estrela de Emily em Paris, o elenco desse sombrio longa metragem conta com atores de Star Wars e Mulher-Maravilha.

Herança (Inheritance, no título original) é um thriller misterioso que chegou aos cinemas em 2020. O longa tem direção de Vaughn Stein (O Terminal) e roteiro de Matthew Kennedy (Dia dos Pais).

Embora tenha conquistado os assinantes brasileiros da Netflix, Herança falhou em impressionar a crítica em seu lançamento original, garantindo somente 25% de aprovação no Rotten Tomatoes.

Mostramos abaixo tudo que você precisa saber sobre a trama e o elenco de Herança na Netflix; confira!

De que fala Herança na Netflix?

Atualmente, Herança é o segundo filme mais visto pelo público brasileiro da Netflix, perdendo apenas para o drama de guerra Narvik, e superando hits como JUNG_E e Um Lugar Silencioso 2.

No centro da trama de Herança está Lauren Monroe, uma jovem que, após a morte do pai – o patriarca de uma rica família de Nova York – é confrontada por um terrível segredo.

“Após a morte do pai, uma mulher herda as chaves de um bunker secreto e faz uma descoberta chocante que pode destruir a vida da família”, afirma a sinopse oficial de Herança.

A trama começa quando Archer Monroe, um poderoso e influente político, morre. Seu patrimônio é dividido entre Catherine, sua esposa, William, seu filho mais novo, e Lauren, sua filha mais velha, que trabalha na procuradoria de Manhattan.

No entanto, a vida de Lauren é virada de cabeça para baixo quando Harold, o advogado da família, mostra a ela uma mensagem póstuma do pai – que revela uma terrível “herança” e muda para sempre a trajetória da jovem.

Mas afinal: que segredo é esse? Só assistindo ao filme para descobrir!

Elenco de Herança é liderado por Lily Collins, de Emily em Paris

Como você já sabe, o elenco de Herança tem Lily Collins no papel da protagonista Lauren Monroe.

Mais conhecida por protagonizar a série Emily em Paris, também na Netflix, Collins surge bem mais séria no papel de Lauren.

A atriz dinamarquesa Connie Nielsen, a Rainha Hipólita de Mulher-Maravilha, vive Catherine, a mãe de Lauren.

Chace Crawford, intérprete do super-herói Profundo na série The Boys, é William, o irmão caçula da protagonista.

Simon Pegg, de Todo Mundo Quase Morto e Star Wars: O Despertar da Força, completa o elenco principal de Herança como Morgan Warner.

O elenco de Herança conta também com Patrick Warburton (Seinfeld), Michael Beach (Sons of Anarchy) e Marque Richardson (Cara Gente Branca).

Herança está disponível na Netflix.

