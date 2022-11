Com Freddie Prinze Jr. e atriz de Lucifer, Netflix lança outro filme natalino

Depois de Uma Quedinha de Natal, com Lindsay Lohan, a Netflix lançou outro filme natalino, dessa vez estrelado por Freddie Prinze Jr., junto de uma atriz de Lucifer.

“Cansada da carreira, a pop star Angelina foge para uma pequena cidade para realizar o desejo de uma fã. Lá, ela encontra inspiração e a chance de viver um amor verdadeiro”, diz a sinopse do filme.

Continua depois da publicidade

Além de Prinze Jr., o elenco conta com Aimee Garcia, conhecida pelos fãs de Lucifer por ter interpretado Ella Lopez na série da Netflix.

Dirigido por Gabriela Tagliavini, o longa-metragem conta a história de uma estrela pop de sucesso, mas esgotada, Angelina (Aimee Garcia), que está em busca de inspiração enquanto tenta relutantemente escrever uma canção natalina de sucesso.

Através de seu bloqueio de escritor e lutas criativas, ela se depara com um vídeo de um jovem fã que só deseja conhecer a estrela durante as férias. Naturalmente, Angelina se sente conectada a esse fã em particular e decide agitar as coisas e visitá-lo.

Assim que ela surpreende o fã, Angelina fica presa na neve e presa na cidade. Depois de passar mais tempo lá, Angelina começa a sucumbir ao charme da pequena cidade. Ela também começa a se apaixonar pelo pai do fã.

Mais sobre Natal com Você

Trata-se de Natal Com Você, que parece seguir muitos dos clássicos filmes natalinos – uma figura influente se encontra em uma pequena cidade; a cidadezinha começa a agradá-la; ela se apaixona por alguém.

Freddie Prinze Jr. é famoso graças a Ela é Demais, e a franquia Scooby-Doo. Gabriel Sloyer, Lawrence J. Hughes, Deja Monique Cruz, Zenzi Williams, Elisa Bocanegra, Grace Dumdaw e Matthew Grimaldi se juntam a Garcia e Prinze no elenco.

O filme tem duração de 89 minutos e um orçamento de cerca de US$ 10 milhões. Os críticos não foram tão cativados pela obra, que encontra-se com 67% de aprovação no Rotten Tomatoes.

Natal com Você já está disponível na Netflix.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.