Com Johnny Depp? Produtor confirma novo Piratas do Caribe

Em uma entrevista com o Sunday Times (via Screen Rant), o produtor Jerry Bruckheimer confirmou que um novo Piratas do Caribe continua em desenvolvimento.

Esse projeto é tratado como um derivado de Piratas do Caribe, com Margot Robbie (O Esquadrão Suicida) no elenco.

“Sim, continuamos conversando com Margot Robbie sobre esse filme”, comentou o produtor Jerry Bruckheimer.

Além disso, um segundo projeto de Piratas do Caribe também está sendo desenvolvido, que estaria mais para uma sequência tradicional da franquia.

“Estamos trabalhando em dois roteiros. Um deles é para esse filme com Margot, e o outro não terá a sua participação.”

O astro Johnny Depp transformou Piratas do Caribe em uma franquia de grande sucesso ao redor do mundo com a sua interpretação de Capitão Jack Sparrow.

No entanto, o ator pode não ter nenhum envolvimento com esses dois novos projetos de Piratas do Caribe que estão sendo desenvolvidos.

Filmes de Piratas do Caribe estão disponíveis no Disney+.