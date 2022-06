Com Johnny Depp, thriller de época conquista fãs na Netflix

Recentemente, Johnny Depp prendeu a atenção do mundo todo ao depor no processo judicial movido pela ex-noiva Amber Heard. Após sair vitorioso do julgamento – com mais fãs do que nunca – Depp reconquista o público da Netflix com o thriller de época Inimigos Públicos.

Cheio de ação e reviravoltas, Inimigos Públicos já aparece no Top 10 de alguns países, incluindo o Brasil. Lançado originalmente em 2009, o filme histórico é uma produção de Michael Mann (Miami Vice).

Em sua estreia original, Inimigos Públicos garantiu uma sólida bilheteria de 214 milhões de dólares. O filme também conquistou a crítica especializada, com 68% de aprovação no Rotten Tomatoes.

Veja abaixo tudo que você precisa saber sobre a trama eletrizante e o elenco de estrelas de Inimigos Públicos na Netflix.

Conheça a história de Inimigos Públicos, inspirada em eventos da vida real

Inimigos Públicos é baseado no livro de não-ficção Public Enemies: America’s Greatest Crime Wave and the Birth of the FBI (Inimigos Públicos: A Maior Onda de Crimes da América e o Nascimento do FBI).

O longa acompanha a história do notório assaltante de bancos John Dillinger, que é perseguido por um agente do FBI enquanto protagoniza uma infame série de crimes.

“À sombra da Grande Depressão, mentes criminosas estão florescendo e cabe a J. Edgar Hoover e o FBI cortar o mal pela raiz”, afirma a sinopse oficial de Inimigos Públicos na Netflix.

Inimigos Públicos faz um ótimo trabalho ao traçar o início da “carreira” criminosa de John Dillinger, e sua conexão com outros bandidos da época – como John ‘Red’ Hamilton, Homer Van Meter, Harry Pierpont e Baby Face Nelson.

Além disso, o filme aborda a relação de Dillinger com sua amante Billie Frechette, uma sedutora cantora de cabaré.

Elenco de Inimigos Públicos tem Johnny Depp e astros de Hollywood na Netflix

Como já citamos acima, o elenco de Inimigos Públicos é liderado por Johnny Depp no papel de John Dillinger.

Visto como um dos atores mais icônicos de Hollywood, Depp está em franquias como Piratas do Caribe e A Hora do Pesadelo.

Christian Bale – prestes a estrear no MCU com Thor: Amor e Trovão – vive Melvin Purvis, um agente do FBI que faz de tudo para capturar Dillinger.

Marion Cottilard, O Cavaleiro das Trevas Ressurge e Piaf, interpreta Billie Frechette, a amante do protagonista.

Billy Crudup, de Quase Famosos, vive J. Edgar Hoover, o futuro diretor do FBI.

Os criminosos John ‘Red’ Hamilton, Homer Van Meter, Harry Pierpont e Baby Face Nelson são interpretados, respectivamente, por Jason Clarke (Mudbound: Lágrimas no Mississippi), Stephen Dorff (True Blood), David Wenham (O Senhor dos Anéis) e Stephen Graham (Peaky Blinders).

Inimigos Públicos já está disponível na Netflix. Veja abaixo o trailer.

