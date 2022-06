Com Kevin Hart, novo filme mistura ação e comédia na Netflix

Descrito como “uma equilibrada mistura de ação e comédia”, O Homem de Toronto acaba de chegar ao catálogo brasileiro da Netflix. Com Kevin Hart e Woody Harrelson nos papéis principais, o longa é garantia de risadas, cenas eletrizantes e momentos de grande emoção na plataforma.

O Homem de Toronto – também encontrado sob o título original The Man From Toronto – é uma produção do cineasta australiano Patrick Hughes, famoso pela franquia Dupla Explosiva.

Originalmente, O Homem de Toronto seria lançado pela Sony, nos cinemas. Porém, em abril de 2021, a Netflix firmou um acordo com o estúdio e adquiriu os direitos de distribuição do longa.

Explicamos abaixo tudo que você precisa saber sobre a trama divertida e o elenco de estrelas de O Homem de Toronto; confira.

Saiba tudo sobre a história de O Homem de Toronto

Patrick Hughes oferece seu característico estilo narrativo para O Homem de Toronto. O tom do longa é muito parecido com o de Dupla Explosiva e outros filmes do diretor.

Afinal, O Homem de Toronto acompanha a história de dois caras bem diferentes que embarcam juntos na mesma aventura.

“Um caso de identidade trocada obriga um homem desastrado a se unir a um famoso assassino na esperança de continuar vivo”, afirma a sinopse oficial de O Homem de Toronto.

O novo filme da Netflix é sobre estar “no lugar errado, na hora errada”. O longa acompanha a história de Teddy, um cara azarado que deseja apenas passar um fim de semana de descanso em um Airbnb.

Chegando ao local, Teddy é confundido com O Homem de Toronto, e a partir daí, se envolve em uma divertida e eletrizante aventura.

Perseguido pelo FBI, Teddy decide se unir ao assassino e aprender os “truques da profissão”. Eventualmente, o personagem é obrigado a escolher entre sua vida monótona e sua nova e excitante rotina.

Elenco de O Homem de Toronto tem Kevin Hart e outros astros na Netflix

O elenco de O Homem de Toronto, como citamos anteriormente, é liderado por Kevin Hart e Woody Harrelson.

Kevin Hart, famoso por inúmeras performances em filmes de comédia, interpreta o protagonista Teddy.

Recentemente, o ator deu um show na Netflix com o longa dramático Paternidade e a série policial A Mais Pura Verdade.

Woody Harrelson, por sua vez, interpreta Randy, o “Homem de Toronto”. O ator dá um show como o assassino de aluguel.

Um dos atores mais queridos da atualidade, Harrelson está em filmes como O Povo Contra Larry Flint e séries como True Detective.

Kaley Cuoco, a Penny de The Big Bang Theory, completa o elenco principal de O Homem de Toronto como Maggie.

O elenco de O Homem de Toronto conta também com Ellen Barkin (Linda de Morrer), Lela Loren (Altered Carbon), Pierson Fodé (Supergirl), Jencarlos Canela (Grand Hotel), Tomohisa Yamashita (Tokyo Vice) e Kate Drummond (Utopia Falls).

O Homem de Toronto já está disponível no catálogo brasileiro da Netflix, veja abaixo o trailer.

