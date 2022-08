Com Lady Gaga, Coringa 2 pode repetir mesmo erro do primeiro filme

Coringa 2 (Joker: Folie à Deux) ganhou os primeiros detalhes sobre a história, junto da confirmação de que Lady Gaga atuará no filme ao lado de Joaquin Phoenix. Foi revelado que o Asilo Arkham desempenhará um papel importante na história da continuação e, com isso, um erro do primeiro filme pode ser repetido.

Coringa foi um dos maiores filmes de 2019. A visão envolvente e fundamentada de Coringa sobre o icônico vilão titular rendeu a Joaquin Phoenix um Oscar de Melhor Ator.

Apesar de seu sucesso, Coringa ainda enfrentou críticas significativas. Entre as principais questões destacadas estava a brutalidade de sua violência, a escuridão de seu tom e seu retrato da doença mental.

David Fincher afirmou que o Coringa traiu os doentes mentais, e sua crítica não foi totalmente imprecisa, embora o assunto ainda seja debatido. O fato é que a representação da doença mental do Coringa foi amplamente divisiva, e o final um tanto ambíguo do filme serviu apenas para agravar o problema.

A primeira revelação dos detalhes da história de Coringa 2 indica que o cenário do Asilo Arkham desempenhará um grande papel na sequência, mas com essa indicação vem o risco de que Folie à Deux repita o erro do primeiro filme.

A abordagem do primeiro longa-metragem à doença mental é considerada divisiva na melhor das hipóteses, mas colocar a sequência dentro das paredes do infame centro de saúde mental de Gotham pode muito bem significar uma abordagem ainda mais problemática ao tópico.

Retrato problemático

A doença mental é um assunto incrivelmente sensível, então entregar uma visão fundamentada da história de origem do Coringa sempre foi complexo.

Em última análise, permanece um contingente que considera problemática a representação da doença mental do Coringa, e a história do Coringa 2 supostamente ambientada dentro das paredes do Asilo Arkham pode muito bem agravar esse problema.

É claro que o título do filme da DC se refere à “loucura” do Coringa – Folie à Deux significa “loucura à dois” – e essa terminologia por si só é considerada problemática em certos círculos.

Além do mais, Coringa: Folie à Deux também apresentará uma versão da Arlequina para o Coringa de Phoenix, e o relacionamento do par geralmente é construído sobre seus delírios compartilhados e doenças mentais.

Portanto, Joker: Folie à Deux simplesmente precisará pisar com cuidado em sua abordagem à história do Asilo Arkham.

Coringa 2 chega aos cinemas em 4 de outubro de 2024.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.