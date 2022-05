Com Megan Fox e Bruce Willis, chocante suspense é lançado no Prime Video

Recém-chegado ao catálogo brasileiro do Amazon Prime Video, Meia-Noite no Switchgrass é uma boa pedida para fãs de suspense. Cheio de reviravoltas, o longa traz Megan Fox e Bruce Willis em uma história surpreendente, ambientada no mundo dos serial killers e do tráfico sexual.

Meia-Noite no Switchgrass é levemente baseado na história real do “Assassino das Paradas de Caminhões”, um serial killer que matou cerca de 50 pessoas entre os anos 70 e 90.

O thriller criminal é um projeto do cineasta Randall Emmett, em seu primeiro trabalho como diretor. O roteiro é de Alan Horsnail.

Lançado originalmente em 2021, o longa garantiu a transmissão internacional pelo catálogo do Prime Video. Veja abaixo tudo sobre sua trama e elenco.

Conheça a história chocante de Meia-Noite no Switchgrass no Prime Video

Meia-Noite no Switchgrass acompanha a história de Karl Helter e Rebecca Lombardo, dois agentes do FBI que estão prestes a desmantelar uma perigosa organização de tráfico sexual.

Ao perceber que a investigação também cruza o caminho de um brutal serial killer, a dupla se junta ao detetive policial Byron Crawford, que há anos busca pistas sobre o assassino em série.

Mas quando Rebecca é sequestrada pelo maníaco, Karl e Byron embarcam em uma corrida contra o tempo para salvá-la.

Com apenas algumas horas para juntar as últimas pistas e descobrir a verdadeira identidade do serial killer, a dupla faz de tudo para garantir a sobrevivência de Rebecca – e acabar de uma vez por todas com o sinistro “Assassino das Paradas de Caminhões”.

Embora esteja fazendo sucesso no catálogo brasileiro do Prime Video, Meia-Noite no Switchgrass falhou em conquistar a crítica especializada, garantindo apenas 8% de aprovação no Rotten Tomatoes.

Megan Fox, Bruce Willis e o elenco de Meia-Noite no Switchgrass

O elenco de Meia-Noite no Switchgrass é liderado por Bruce Willis e Megan Fox como os agentes do FBI Karl Helter e Rebecca Lombardo.

Bruce Willis é conhecido por protagonizar filmes como Duro de Matar, O Sexto Sentido, O Quinto Elemento e Armageddon.

Megan Fox, por sua vez, é famosa por performances em longas como Transformers, Garota Infernal e As Tartarugas Ninjas.

Emile Hirsch (Alpha Dog, Era Uma Vez em Hollywood) vive Byron Crawford, um detetive policial no encalço do Assassino das Paradas de Caminhões.

Lukas Haas (Em Uma Noite Escura) interpreta Peter, o serial killer que sequestra Rebecca.

O rapper Machine Gun Kelly – noivo de Megan Fox na vida real – faz uma participação especial como Calvin, um perigoso traficante sexual.

O elenco principal de Meia-Noite no Switchgrass é completado por Sistine Stallone (Medo Profundo 2), Michael Beach (Sons of Anarchy), Caitlin Carmichael (Young Sheldon) e Welker White (O Irlandês).

Meia-Noite no Switchgrass já está disponível no Amazon Prime Video. Veja abaixo o trailer do longa.