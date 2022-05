Com muita ação, filme eletrizante conquista fãs no Prime Video

Se você curte filmes cheios de adrenalina, o longa Infiltrado é uma boa pedida. Disponível no catálogo brasileiro do Prime Video, o longa de Jason Statham traz reviravoltas chocantes, momentos surpreendentes e ação do início ao fim. Lançado originalmente em 2021, o filme já faz muito sucesso na Amazon.

Infiltrado – também encontrado sob o título original Wrath of Man – é uma produção de Guy Ritchie, com roteiro de Ivan Atkinson e Marn Davies. O longa é levemente baseado no filme francês Cash Truck, lançado em 2005.

Com um orçamento de 40 milhões de dólares, Infiltrado se tornou um verdadeiro sucesso de audiência, com bilheteria mundial de 104 milhões. O longa também garantiu 66% de aprovação no Rotten Tomatoes, com grandes elogios sobre suas cenas de ação.

Mostramos abaixo tudo que você precisa saber antes de assistir Infiltrado no Amazon Prime Video; veja.

Conheça a trama de Infiltrado no Prime Video

“Um novo segurança de carro-forte surpreende os colegas durante um roubo no qual ele mostra habilidades precisas inesperadas, deixando toda a equipe imaginando quem ele é e de onde veio”, afirma a sinopse oficial de Infiltrado no Amazon Prime Video.

A trama de Infiltrado tem início quando o misterioso Patrick Hill começa a trabalhar para a Fortico Segurança, uma companhia de carros-fortes especializada no transporte de valores milionários.

Quando um grupo de assaltantes decide roubar um dos carros-fortes, Patrick mata todos os criminosos com tiros altamente precisos e uma perícia fatal.

Patrick se torna o “novo herói” da Fortico, mas seus colegas começam a desconfiar que o segurança guarda um grande segredo.

É até difícil descrever a trama de Infiltrado sem revelar importantes spoilers da história.

Mas ao assistir ao filme no Prime Video, os espectadores descobrem grandes revelações sobre o passado de Patrick e o envolvimento do protagonista com o grupo de criminosos.

Jason Statham e o elenco de Infiltrado

Como já citamos, o elenco de Infiltrado é liderado por Jason Statham no papel de Patrick Hill.

Um dos atores de ação mais famosos da atualidade, Statham é conhecido por filmes como Dupla Explosiva, Os Mercenários e Velozes e Furiosos: Hobbs & Shaw.

Holt McCallany (Mindhunter) vive Hayden ‘Bullet’ Blaire, outro segurança contratado pela Fortico.

Josh Hartnett (Pearl Harbor) é Dave ‘Boy Sweat’ Hancock, colega de trabalho de Blaire e Hill.

Jeffrey Donovan (Fargo), Scott Eastwood (Velozes & Furiosos 8), DeObia Oparei (Loki), Laz Alonso (The Boys) e Raúl Castillo (Army of the Dead: Invasão em Las Vegas) interpretam Jackson, Jan, Brad, Carlos e Sam, antigos colegas de Patrick Hill.

Andy Garcia (Onde Homens e Um Segredo) vive King, um agente do FBI que chega para investigar o assalto.

O elenco de Infiltrado conta também com Eddie Marsan (Sherlock Holmes), Niamh Algar (Censor), Darrell D’Silva (Domina), Babs Olusanmokun (Duna), Jason Wong (Strangers), Rob Delaney (Deadpool 2), Eli Brown (Gossip Girl) e Alex Ferns (EastEnders), além de participação especial do rapper Post Malone.

Infiltrado já está disponível no catálogo brasileiro do Prime Video. Veja abaixo o trailer.