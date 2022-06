Com muita violência, filme de Stallone conquista o público da Netflix

A estreia de Rambo: Até o Fim na Netflix comprovou – mais uma vez – a enorme popularidade de Sylvester Stallone. No catálogo brasileiro da plataforma, o longa não demorou nem 24 horas para garantir o Número 1 no Top 10 do streaming. O sucesso não é exatamente uma surpresa, já que a trama Até o Fim é marcada por muita violência e intensas sequências de ação.

Rambo: Até o Fim chegou aos cinemas em 2019. Até o momento, o filme é o último capítulo da saga Rambo. O longa conta com roteiro de Matthew Cyrulnik e Sylvester Stallone. Adrian Grünberg, Apocalypto, é o diretor.

Em sua estreia original, Rambo: Até o Fim garantiu a bilheteria modesta de 91 milhões de dólares. Porém, foi completamente detonado pela crítica especializada. No Rotten Tomatoes, o longa tem apenas 27% de aprovação.

Mesmo assim, Rambo: Até o Fim conquistou os assinantes brasileiros da Netflix. Veja abaixo tudo sobre a trama e o elenco do longa.

Trama de Rambo: Até o Fim é repleta de violência

“O veterano de guerra John Rambo está de volta para a batalha final em busca de vingança contra um cartel de traficantes que está de olho na família dele”, afirma a sinopse oficial de Rambo: Até o Fim na Netflix.

A trama de Rambo: Até o Fim começa com John Rambo levando uma vida pacata, criando cavalos em um rancho no Arizona.

Em sua nova rotina, o protagonista desenvolve uma conexão familiar com uma mulher chamada Maria, e com Gabriela, sua filha adolescente.

Mas quando um terrível cartel sequestra Gabriela, Rambo decide deixar a vida pacífica para trás e embarcar em uma sangrenta jornada de vingança (ou justiça?).

Com armas que os fãs de Rambo conhecem muito bem, o protagonista de Stallone faz de tudo para salvar Gabriela e punir os responsáveis pelo sequestro.

Elenco de Rambo: Até o Fim tem Stallone na Netflix

Como já citamos acima, o elenco de Rambo: Até o Fim é liderado por Sylvester Stallone como John Rambo.

Além de interpretar o protagonista, Stallone também é um dos produtores executivos do longa, que representa a 5ª aventura de Rambo nos cinemas.

Famosa por protagonizar o filme de terror Bingo Hell, Adriana Barraza interpreta Maria. Yvette Monreal (Stargirl) é Gabriela.

Paz Vega – de filmes como Assassinos Múltiplos e Espanglês – vive Carmen Delgado, uma mulher misteriosa que ajuda Rambo em sua jornada.

Sergio Peris-Mencheta (Snowfall) e Óscar Jaenada (O Homem que Matou Don Quixote) interpretam os irmãos Hugo e Victor Martínez, líderes do cartel que sequestra Gabriela.

Rambo: Até o Fim está disponível no catálogo brasileiro da Netflix; veja abaixo o trailer do longa.

