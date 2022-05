Com Robert Pattinson e astro da Marvel, aclamado suspense estreia na Netflix

Prepare-se: após anos de espera, o aclamado thriller O Farol finalmente chega ao catálogo brasileiro da Netflix. Sucesso de público e crítica, o longa traz Robert Pattinson e Willem Dafoe em uma história alucinante – onde nada é o que parece. Ambientado no final do século XIX, O Farol conquista fãs com uma sinistra e criativa trama de mistério.

O Farol – sob o título original The Lighthouse – chegou aos cinemas em 2019. O longa é uma produção de Robert Eggers, um dos mestres do “neo-terror”, famoso pelo excelente filme A Bruxa (que também está na Netflix).

A trama assustadora de O Farol chega à Netflix pouco depois da estreia do épico O Homem do Norte, o novo projeto de Eggers, nos cinemas.

Explicamos abaixo tudo que você precisa saber sobre a história obscura e o elenco de estrelas de O Farol na Netflix; confira.

Conheça a arrepiante história de O Farol na Netflix

A premissa de O Farol é bastante simples: dois guardiões de farol afundam na insanidade após uma misteriosa tempestade assolar a isolada ilha onde eles trabalham.

“Dois faroleiros tentam manter sua sanidade enquanto vivem em uma remota e misteriosa ilha da Nova Inglaterra, na década de 1890”, afirma a sinopse oficial do longa.

A história começa quando o veterano Thomas Wake, responsável pelo farol de uma isolada ilha, contrata o jovem Ephrain Winslow para substituir o ajudante anterior e auxiliar nas tarefas diárias.

Porém, Wake se recusa a abrir o farol para o novato – que fica cada vez mais curioso para descobrir o que acontece nos aposentos privados.

À medida que os dois homens se conhecem (e se provocam), Ephraim desenvolve uma incontrolável obsessão pelo farol.

Enquanto isso, fenômenos estranhos – e potencialmente sobrenaturais – começam a acontecer ao redor da dupla.

Seriam esses fenômenos os frutos de mentes isoladas e paranoicas? Ou a mais pura verdade sobre a realidade mística que cerca a ilha?

Até hoje, o gênero de O Farol é debatido por especialistas em cinema. O filme mistura elementos de terror, suspense psicológico, histórias de sobrevivência e estudos de personagens.

Robert Pattinson, Willem Dafoe e o elenco de O Farol

Por incrível que pareça, o elenco de O Farol conta com apenas dois atores: Robert Pattinson e Willem Dafoe.

O longa é ancorado pela atuação impressionante da dupla, que faz um ótimo trabalho ao dar vida aos faroleiros Ephraim Winslow e Thomas Wake.

Thomas Wake, o responsável pelo farol da misteriosa ilha, é interpretado por Willem Dafoe.

Famoso por interpretar personagens excêntricos e perturbados, Dafoe está em filmes como No Portal da Eternidade, A Última Tentação de Cristo, Pasolini e O Grande Hotel Budapeste.

Entretanto, ele é mais conhecido por suas performances em filmes de super-heróis. Na franquia Homem-Aranha, por exemplo, o ator vive o sinistro Duende Verde.

Além de participar de filmes da Marvel, Dafoe também está na DC. Em Aquaman, o ator interpreta Vulko.

Robert Pattinson, por sua vez, vive Ephraim Winslow, o misterioso jovem que é contratado por Thomas Wake para ajudar na ilha.

O ator britânico ficou famoso no mundo inteiro ao interpretar Cedrico Diggory em Harry Potter e o Cálice de Fogo.

Pouco tempo depois, Pattinson se tornou um verdadeiro fenômeno internacional com a franquia Crepúsculo, na qual interpretou o vampiro Edward Cullen.

Mais recentemente, Robert Pattinson conquistou público e crítica com sua performance como Bruce Wayne no filme Batman.

O elenco de O Farol é completado pela modelo albanesa Valeriia Karaman no papel de uma personagem-surpresa.

O Farol já está disponível no catálogo brasileiro da Netflix; veja abaixo o trailer.

