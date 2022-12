Com Tom Cruise, filme de ação conquista fãs na Netflix

Oblivion, com Tom Cruise no papel principal, chegou aos cinemas em 2013. Recentemente, o filme de ação, ficção científica e suspense foi disponibilizado no catálogo brasileiro da Netflix – onde não demorou a conquistar os assinantes e figurar no Top 10 da plataforma. Mas afinal: de que fala a trama do longa?

Dirigido por Joseph Kosinski, que também comandou Top Gun: Maverick, Oblivion é ambientado em um futuro pós-apocalíptico.

Continua depois da publicidade

No lançamento original, o longa garantiu uma sólida bilheteria de 286 milhões de dólares. Oblivion também dividiu a opinião da crítica especializada, com 53% de aprovação no Rotten Tomatoes.

Mostramos abaixo tudo que você precisa saber sobre Oblivion, o filme de Tom Cruise que conquistou o público brasileiro da Netflix.

De que fala Oblivion na Netflix?

Oblivion chegou ao catálogo brasileiro da Netflix no início de dezembro. Dias depois, o longa já figura no Top 10 do streaming.

Até o fechamento dessa matéria, Oblivion assume a posição Número 6 do Top 10 do streaming, à frente de hits como Um Natal Cheio de Graça e Um Homem de Ação.

Oblivion acompanha uma interessante história de ficção científica, que se passa entre o momento atual em uma sinistra distopia pós-apocalíptica.

“Após encontrar uma mulher misteriosa nos escombros de uma nave, um mecânico de drones decide descobrir os segredos de uma Terra futurista quase desabitada”, afirma a sinopse oficial de Oblivion na Netflix.

O filme é baseado na HQ homônima, que foi produzida por Joseph Kosinski mas nunca chegou a ser lançada. Oblivion também é descrito como “uma homenagem aos filmes de ficção científica dos anos 70” e “uma história de amor ambientada em um planeta Terra devastado pela guerra”.

Em Oblivion, Jack Harper, um talentoso mecânico de drones, resgata uma mulher da queda de uma espaçonave e se arrepende de sua missão contra as pessoas que sobreviveram a uma invasão alienígena.

Elenco de Oblivion é liderado por Tom Cruise

Como você já sabe, o elenco de Oblivion é liderado por Tom Cruise como o protagonista Jack Harper.

Você, provavelmente, conhece Cruise por franquias como Top Gun e Missão Impossível. O ator também está em filmes como Entrevista com o Vampiro e O Último Samurai.

Morgan Freeman, de filmes como O Todo Poderoso e Um Sonho de Liberdade, vive Malcolm Beach – um veterano do exército americano e líder de uma grande comunidade de sobreviventes.

Olga Kurylenko (Viúva Negra) é Julia Harper, a esposa de Jack e integrante da tripulação da nave Odisseia.

Andrea Riseborough (Venus) completa o elenco principal de Oblivion como Vika Olsen, a parceria de comunicação e co-pilota de Jack.

O elenco de Oblivion conta também com Melissa Leo (A Mulher Mais Odiada dos Estados Unidos), Zoë Bell (Era Uma Vez em Hollywood) e Nikolaj Coster-Waldau (Game of Thrones).

Oblivion está disponível na Netflix. Veja abaixo o trailer.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.