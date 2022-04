Comédia hilária com tema inusitado estreia na Netflix

Garantia de risadas (e muita emoção) na Netflix, a divertida comédia Lua de Mel com a Minha Mãe acaba de chegar ao catálogo brasileiro da plataforma. O filme espanhol, como o título indica, acompanha a história de um homem que, após ser largado pela noiva, decide embarcar em uma “lua de mel” com a mãe.

O longa espanhol Lua de Mel com a Minha Mãe é uma produção de Paco Caballero, com base em um roteiro de Cristóbal Garrido e Adolfo Valor.

Lua de Mel com a Minha Mãe chegou ao catálogo da Netflix em 29 de abril de 2022. O filme não demorou a fazer sucesso com o público brasileiro e latinoamericano da plataforma.

Explicamos abaixo tudo que você precisa saber sobre a trama divertida e o elenco de Lua de Mel com a Minha Mãe na Netflix.

Conheça Lua de Mel com a Minha Mãe na Netflix

Lançado recentemente na Netflix, Lua de Mel com a Minha Mãe acompanha uma divertida história ambientada em um resort tropical.

“Depois de ser abandonado no altar, José Luís leva a mãe, Mari Carmen, como acompanhante em sua viagem de lua de mel. O que poderia dar errado?”, afirma a sinopse oficial de Lua de Mel com a Minha Mãe na Netflix.

O longa acompanha a história de José Luís, um jovem espanhol que é abandonado em pleno altar após sua noiva deixá-lo por outro cara.

Para não ficar no prejuízo, José Luís decide levar sua mãe – a divertida Mari Carmen – para uma viagem de “lua de mel” em um resort das Ilhas Maurício.

Mas enquanto Mari Carmen aproveita a viagem, Luis parece ficar cada vez mais triste.

“A cada minuto que passa com a mãe, José Luis se sente mais cansado e infeliz. Mari Carmem, por sua vez, vive os momentos mais divertidos de sua vida, e passa por experiências que sempre sonhou vivenciar”, afirma a análise do site What’s On Netflix.

Ou seja: fãs podem esperar por momentos hilários, equilibrados por sequências de grande emoção.

Tudo sobre o elenco de Lua de Mel com a Minha Mãe

O elenco de Lua de Mel com a Minha Mãe é liderado por Quim Gutiérrez como José Luis e Carmen Machi como Mari Carmen.

Quim Gutiérrez é famoso por sua performance no filme Azuloscurocasinegro – a qual rendeu o prêmio Goya de Ator Revelação.

Carmen Machi, por sua vez, é mais conhecida por séries como Aída e As 7 Vidas.

O elenco de Lua de Mel com a Minha Mãe conta também com Justina Bustos, Yolanda Ramos, and Dominique Guillo, além da participação especial de Andrés Velencoso

Lua de Mel com a Minha Mãe está disponível na Netflix; veja abaixo o trailer.