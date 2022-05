Comédia romântica com estrela de Game of Thrones se torna sucesso na Netflix

Famosa por interpretar Daenerys Targaryen – a Rainha dos Dragões – na série Game of Thrones, Emilia Clarke aparece bem diferente na comédia romântica Uma Segunda Chance Para Amar. Ambientado na época natalina, o filme chegou recentemente ao catálogo brasileiro da Netflix, e não demorou a figurar no Top 10 da plataforma.

Uma Segunda Chance Para Amar – Last Christmas (O Último Natal) no título original – é uma produção de Paul Feig, cineasta conhecido por comédias como Missão Madrinha de Casamento e o reboot de Caça-Fantasmas.

O longa chegou aos cinemas em 2019 e se tornou um verdadeiro fenômeno de audiência. Com um orçamento de apenas 30 milhões de dólares, o filme faturou 123 milhões com as exibições mundiais.

Explicamos abaixo tudo que você precisa saber sobre a trama, o elenco e o lançamento de Uma Segunda Chance Para Amar na Netflix.

Conheça a história emocionante de Uma Segunda Chance Para Amar

Uma Segunda Chance Para Amar encontra inspiração na canção “Last Christmas”, lançada em 1984, e na obra do cantor George Michael.

“Apesar de trabalhar como elfo, Kate não vê a menor graça no Natal. Até que ela conhece Tom, que traz a magia e o amor de volta para sua vida”, afirma a sinopse oficial de Uma Segunda Chance Para Amar na Netflix.

O enredo de Uma Segunda Chance Para Amar acompanha a história de Kate, uma jovem londrina que trabalha o ano inteiro em uma loja natalina.

Imune à magia do Natal, Kate começa a reavaliar suas pré concepções ao conhecer Tom – um cara charmoso que parece “bom demais para ser verdade”.

Enquanto Londres é decorada para os feriados de fim de ano, a crescente atração entre Kate e Tom se transforma em um verdadeiro presente: um romance natalino.

Na sua estreia original, Uma Segunda Chance Para Amar dividiu a opinião da imprensa especializada. No Rotten Tomatoes, o maior agregador de resenhas críticas da internet, o longa garantiu apenas 46% de aprovação.

Elenco de Uma Segunda Chance Para Amar tem astros de Game of Thrones e Podres de Ricos

Como citamos acima, o elenco de Uma Segunda Chance Para Amar é liderado por Emilia Clarke.

Conhecida por sua performance como Daenerys em Game of Thrones, a atriz também está em filmes como O Exterminador do Futuro: Gênesis e Han Solo: Uma História Star Wars.

Recentemente, Emilia Clarke também foi confirmada no elenco de Invasão Secreta, a nova série do MCU.

O charmoso Tom, por sua vez, é interpretado por Henry Golding. O ator é famoso por protagonizar a comédia romântica Podres de Ricos.

Emma Thompson (Cruella) e Boris Isakovic (Quo Vadis, Aida?) interpretam Petra e Ivan Andrich, os pais de Kate.

Michelle Yeoh – do filme Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis – faz uma participação especial como o Papai Noel.

O elenco de Uma Segunda Chance Para Amar conta também com Lydia Leonard (Roma), Ritu Arya (The Umbrella Academy), Jade Anouka (His Dark Materials), Sue Perkins (Just a Minute) e Rob Delaney (Deadpool 2), além da participação especial de Patti LuPone (Broadway).

Segunda Chance Para Amar está disponível no catálogo brasileiro da Netflix. Veja abaixo o trailer.

