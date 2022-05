Comédia romântica LGBT com atores de The Flash e Modern Family ganha trailer; veja

A Amazon Prime Video divulgou nesta quinta-feira, 19, o trailer oficial do filme My Fake Boyfriend, nova comédia romântica LGBT com vários atores conhecidos, incluindo Keiynan Lonsdale (The Flash), Sarah Hyland (Modern Family) e Dylan Sprouse (After).

O novo filme conta com direção de Rose Troche (Raio Negro) a roteiro assinado pelo trio Luke Albright, Joe Wanjai Ross e Greg Boaldin.

A sinopse oficial já foi revelada: “Drew (Keiynan Lonsdale) vive um relacionamento tóxico e conturbado. Para colocar seu ex de uma vez por todas fora de sua vida e ajudá-lo a seguir em frente, os melhores amigos de Drew, Kelly (Sarah Hyland) e Jake (Dylan Sprouse), decidem criar um namorado fake para ele.”

Confira o trailer logo abaixo:

O projeto é uma criação em parceria ao Buzzfeed Studio, e o chefe Richard Alan Reid compartilha sua alegria em um comunicado: “Não há pessoa melhor para contar essa história de amor queer do que Rose Troche, e estamos muito satisfeitos em fazer parceria com a Lionsgate para compartilhar essa história com o público da geração Y e da geração Z em todo o mundo.”

A vice-presidente de coproduções e aquisições da Lionsgate, Lauren Bixby, também comenta o lançamento: “My Fake Boyfriend tem o coração, as risadas e o talento nos bastidores e na frente das câmeras que fazem deste filme uma vitória genuína. Não poderíamos estar mais empolgados em fazer parceria com nossos amigos do BuzzFeed nesta divertida comédia romântica.”

My Fake Boyfriend estreia na Amazon Prime Video no dia 17 de junho.

Sobre o autor Karol M. Graduada em Letras: Português e Inglês, sou viciada em dramas coreanos, k-pop, animes, livros e Harry Potter, com espaço ainda para filmes de animação e romances clichês. Escrevo sobre tudo o que amo desde que me conheço por gente.